Un albero per ricordare Falcone 

Un albero per ricordare le vittime della mafia. L’iniziativa è dell’istituto comprensivo 3 che ha aderito al progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal ministero dell'Ambiente con il supporto dei carabinieri della Biodiversità.

Gli studenti della scuola media di via Portogallo hanno creato una sorta di bacheca virtuale, interamente dedicata agli uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per combattere la mafia: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Libero Grassi, don Pino Puglisi, Peppino Impastato, Pio La Torre, Emanuela Loi e Rosario Livatino. Per ognuno di loro è stata realizzata una carta d'identità virtuale con lo scopo di raccontare non solo la loro lotta per la legalità e l'impegno civile, ma anche i sogni infranti e le speranze per un mondo libero dai soprusi. Storie di vite spezzate che si sono trasformate in testimonianze ancora attuali ed esempi da seguire per combattere tutte le mafie. A ognuno dei personaggi della bacheca, è stata poi abbinata una pianta scelta dai ragazzi in base alla storia del personaggio.

«Con questo progetto», spiega la dirigente Gabriella Bussu, «la scuola si è potuta rivolgere al territorio. Le strade vicine alla sede della scuola secondaria sono intitolate a vittime della mafia e i nostri alunni sono letteralmente scesi in strada per incontrare i nostri vicini di casa e parlare con loro delle personalità a cui sono dedicate le vie in cui risiedono. Hanno condiviso informazioni e in qualche occasione donato le schede che avevano preparato in classe con la carta d’identità personalità a cui era intestata la strada». Ieri mattina nell’auditorium di via Portogallo, la presentazione del progetto. (g. da.)

