Un albero per ogni studente, le scuole alla festa del verde 

In occasione della giornata degli alberi il direttore del servizio territoriale Forestas di Lanusei, Michele Puxeddu e i suoi collaboratori Giovanna Serra e Andrea Deplano, hanno incontrato gli studenti delle scuole del paese. Un’occasione per sensibilizzare i più piccoli sulle tematiche ambientali e in particolare sull’importanza degli alberi. Puxeddu ha fatto luce sui rischi in primis legati agli incendi, sulla deforestazione e la conseguente desertificazione. «Dobbiamo prevenire e combattere i fenomeni più impattanti», ha spiegato Puxeddu. Presenti anche il sindaco Giacomo Pani e l’assessora Elisa Lorrai. Ogni studente ha ricevuto da Forestas una pianta da portare a casa. (f. me.)

