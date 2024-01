Un albero per ogni neonato, piantati 51 olivi per i bimbi del 2023 

Un albero per ogni bambino nato nel 2023, perché la rivoluzione verde è anche una sfida anagrafica. Quella dell’amministrazione comunale è un’iniziativa che guarda alla forestazione urbana nel percorso di sostenibilità che Tortolì vuole avviare per migliorare la qualità dell’ambiente. Nelle intenzioni dell’ente c’è la volontà di incrementare spazi verdi e di contribuire a costruire e diffondere una sensibilità ambientale comune e condivisa. «Abbiamo da piantare un olivo per i 51 nuovi nati del 2023. Dobbiamo scegliere il luogo, ma presumibilmente sarà la zona Pip. Le piante - dice Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - ci sono state donate da Forestas, così come anche altri 50 alberi di specie mediterranee da piantumare al parco La Sughereta in un progetto parallelo». L’iniziativa di mettere a dimora un albero per ciascun neonato è condivisa con l’assessorato dei Servizi sociali, guidato da Irene Murru. «La nostra amministrazione – afferma l’esponente della Giunta – vuole lasciare segnali tangibili nel tempo, partendo dai piccoli gesti ma non meno importanti». A quest’iniziativa si affianca il bonus bebè, approvato alla vigilia di Capodanno, con cui il Comune vuole premiare le famiglie che, nel 2023, hanno messo al mondo un figlio. Un tesoretto da 50 mila euro ricavato dalle economie di bilancio nell’anno che ha segnato il record negativo degli ultimi decenni sulla natalità: appena 51 i neonati, il 20 per cento in meno rispetto al 2022 e meno della metà del 2008, anno più fecondo del nuovo millennio con 119 nascite.

RIPRODUZIONE RISERVATA