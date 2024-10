«Un albero per i nostri fedales scomparsi» 

Un arbusto commemorativo di lentisco abbellisce da ieri la piazza antistante la chiesa della Madonna del Rosario: Nel ricordo di chi ci ha lasciati troppo presto», si legge nella targa installata a fianco alla giovane pianta. L’idea è nata dal gruppo dei fedali del 1984, che ieri ha aperto la serata di reunion fra coetanei neo-quarantenni con la posa della targa, per ricordare i loro amici e le persone del loro stesso anno che sono venute a mancare.

«La piazzetta della chiesa Madonna del Rosario per molti di noi ha un grande valore simbolico – racconta il gruppo Classe ‘84 –. È stato uno dei primi luoghi di incontro della nostra adolescenza. Quando abbiamo deciso di organizzare una serata spensierata fra di noi, cui hanno aderito una cinquantina di coetanei, il pensiero è subito andato ai nostri amici che purtroppo non ci sono più. Da qui è nata l’idea di un gesto concreto che potesse ricordarli, che restasse tangibile e insieme rappresentasse qualcosa di bello anche per le famiglie e per tutta la comunità».

Il lentisco è stato messo a dimora ieri mattina dalla associazione “Sa Cumpangia de su Cumpringiu”, che da anni si occupa della salvaguardia del patrimonio boschivo, con l’autorizzazione dell’amministrazione comunale e del parroco della chiesa Madonna del Rosario, don Franco.