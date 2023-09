Un albero in ricordo dei bimbi nati morti 

Il 30 settembre saranno passati dieci anni da quando il suo Gabriele Pio morì durante il parto. «Un evento terribile che ha segnato per sempre la mia vita». Un dolore enorme che nessun genitore dovrebbe mai provare. Ma che purtroppo succede più spesso di quanto si pensi.

La proposta

E così Ivone Maria Soares, portoghese d’origine che vive a Monserrato ormai da anni, ha pensato a un modo semplice e dolcissimo per ricordare Gabriele Pio e gli altri bimbi volati via troppo presto: addobbare un albero della memoria con i loro nomi in uno dei parchi cittadini, così come è stato già fatto a Sestu, Quartu e Cagliari su idea di alcune mamme. Chi ha avuto un’esperienza simile, avrebbe così la possibilità di ricordare il proprio figlioletto o la propria figlioletta, appendendo all’albero una farfalla di carta con su scritto il nome che aveva deciso di dare, o qualsiasi oggetto che tenga viva la memoria. «L’albero rappresenta la vita e lo associamo ai nostri bambini», dice Soares che sottolinea l’importanza di celebrare anche a Monserrato il “Babyloss Day”, la Giornata della consapevolezza, che si tiene in tutto il mondo ogni 15 ottobre. «I partecipanti accendono una candela alle 19 per un’ora», spiega. «Si forma così l’Onda di luce, come viene soprannominata, che illumina tutto il pianeta. È un modo simbolico per sentirsi idealmente uniti con chi ha avuto questo lutto». La sua proposta piace alle mamme di Monserrato, che sui social hanno risposto positivamente: «Anche io ho perso un bimbo, sarebbe bello poter ricordare così i nostri angioletti», scrive una di loro. «Avere un posto dove ricordare i nostri piccoli è un modo per sentirlo vicino non potendo andarlo a trovare vista la lontananza», aggiunge un’altra.

Il sì del Comune

E anche l’assessora con delega ai servizi cimiteriali Paola Piroddi dice sì all’iniziativa: «Ho sentito il sindaco che ha accolto la proposta. Spero di conoscere presto la signora Soares, mi ha colpito profondamente visto che ho vissuto la sua stessa esperienza a 20 anni – dice -. Da allora mi sono sempre battuta per il supporto alle donne che vivono questo dramma. Prendiamo in considerazione la possibilità di piantare un albero, magari un ulivo, in uno dei nostri parchi. Condivideremo la proposta in Consiglio. Con il Policlinico nel nostro territorio, ho avuto modo di verificare numeri importanti di bambini mai nati e possiamo anche pensare a interventi di supporto attraverso una collaborazione con loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA