Un albero di Natale per Ambra, la piccola ricoverata a Genova 

Tanti piccoli abeti addobbati dai bambini per arredare la scalinata del sagrato. Tra i piccoli alberi di Natale ce n’è uno speciale realizzato per la piccola Ambra, da alcune settimane in cura al Gaslini di Genova. Gairo ha voluto omaggiarla con una luce di speranza augurandole una pronta guarigione; a questi decori si aggiungono quelli della Pro Loco e dei comitati rionali. E intanto venerdì e sabato nella sala polifunzionale i bambini incontreranno Babbo Natale. Il 30 verrà installata una piccola pista gonfiabile in via Sardegna. «L’amministrazione ringrazia le scuole, i bambini e le associazioni che hanno partecipato per rendere questo Natale un po' più speciale» ha detto l’assessora ai Servizi sociali Debora Ascedu. ( fr.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA