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Iglesias.
03 giugno 2026 alle 00:40

Un albero dedicato alla memoria di Giulia Tidu 

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Era il 14 gennaio 2004 quando Iglesias fu sconvolta dalla tragedia che coinvolse Giulia Tidu, la bimba che morì in via Repubblica dopo essere inciampata in una lastra di granito. Ieri, nel segno del ricordo di Giulia e nel giorno della Festa della Repubblica, il progetto “Il giardino dei giusti” ha dedicato alla sua memoria una piantumazione e una targa nel cortile della scuola primaria di Campo Romano.

L’iniziativa, promossa dai “Pipios allutos e pipias allutas” della scuola di Via Tenente Cacciarru, nasce per onorare non solo le grandi figure storiche, ma anche chi ha segnato profondamente la comunità. «Questo progetto parte da lontano e si ispira ai Giardini dei Giusti nati dopo la Seconda guerra mondiale per dedicare un pensiero a chi salvò vite umane. – spiega il maestro Christian Castangia – Noi abbiamo voluto estendere quel concetto ai bambini e alle bambine che rappresentano i valori più profondi e umani della nostra comunità». La scelta di dedicare un albero a Giulia Tidu nasce anche dalla volontà di colmare l'assenza di un riconoscimento pubblico: «In quella via è rimasto il suo ricordo. Non è stata dimenticata ma se finora non ha mai avuto alcun riconoscimento ufficiale, e questo ci dispiaceva», sottolinea il maestro, evidenziando il valore simbolico dell’albero come segno di vita e memoria condivisa.

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