Un albero crolla su un’auto in sosta vicino al parco 

Tragedia sfiorata in via Carpaccio nella tarda mattina di ieri. Il tronco di un imponente albero si è letteralmente spaccato alla base ed è crollato su un’auto in sosta, finendo sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento nessuno occupava l’abitacolo e la strada era deserta.

L’allarme

È stato lo stesso proprietario della vettura ad allertare i Vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente con una squadra per mettere in sicurezza la zona. Gli uomini del comando provinciale hanno prima tagliato le fronde e poi hanno ridotto a pezzi e rimosso il fusto. Ingenti i danni all’automobile, una Renault, letteralmente travolta dalla pianta.

Il grosso ramo probabilmente era già pericolante, il vento e le piogge delle ultime ore hanno provocato il distacco che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.

Il sopralluogo

Il cipresso, infatti, si trova ai margini del parco di viale Repubblica ed è frequentato da ragazzi e bambini. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, e l’amministratrice unica della Oristano servizi, Ludovica Pau. «Sarà nostra premura intensificare i controlli per evitare che episodi del genere possano verificarsi nuovamente», ha dichiarato quest’ultima.

I pericoli

Esiste un registro delle piante che devono essere sottoposte a controlli, dove vengono indicati gli interventi necessari: dalle precauzioni, alle cure, all’eventuale abbattimento. Da un primo controllo, però, pare che il cipresso crollato non fosse tra quelli segnalati (che sono numerosi).

Molti cittadini hanno evidenziato, ad esempio, una situazione di pericolo in via Solferino, proprio di fronte alla scuola. La potatura delle chiome rientra tra i compiti della Oristano servizi, società in house del Comune, ma la carenza di personale e l’assenza di un direttore (dopo il benservito dato settimane fa a Davide Atzori) rendono difficoltosa la gestione del verde. ( g. m. )

