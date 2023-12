Un albero all’uncinetto  

Dalle loro sapienti mani erano già nati i ben noti “centrini sospesi”, la mega ragnatela di centrini all’uncinetto installati ogni estate a mo’ di suggestiva copertura sospesa della passeggiata di corso Repubblica. Un’opera che cresce sempre più di anno in anno e che è ormai diventata uno dei simboli identitari di Domusnovas. Ma Paola Pau, Rita Lillu e Alessandra Stara, ormai ribattezzate le “signore dalle mani d’oro”, non si sono risparmiate e hanno confezionato un’altra creazione che si candida timidamente a seguire le fortunate orme dei centrini sospesi: si tratta dell’albero di Natale all’uncinetto, un particolare abete artigianale di tre metri realizzato in lana ed a forma piramidale che svetta in piazza Matteotti tra le altre ricche scenografie natalizie.

L’installazione

Un’opera che come già i centrini, è stata realizzata dalle tre ricamatrici per conto dell’associazione Francesco Lamieri. «L’idea - racconta Rita Lillu - c’è venuta nel corso de Il Miracolo di Natale dell’anno scorso: volevamo realizzare qualcosa d’insolito legato al Natale, e perché non farlo sfruttando la nostra manualità nel ricamo? Così è nato l’albero all’uncinetto: è tutto fatto artigianalmente, ci abbiamo messo 4 mesi a confezionarlo contando anche sulla preziosa collaborazione di Liliana Congia, Maria Teresa Meloni, Franca Usai e Maria Siddi e quella dei nostri mariti. I concittadini apprezzano e anche sui social si sprecano i complimenti. Non possiamo che esserne orgogliose».

L’opera

Paola Pau spiega come è stata realizzata l’opera: «L’albero è fatto interamente di quadrati di lana di 15 x 15 centimetri, le “mattonelle” come amiamo chiamarle noi: ne sono servite circa 550 tra tronco e base che poi abbiamo unito tramite lunghe fettucce di lana e altri collegamenti realizzati con ago e filo. Abbiamo usato soprattutto avanzi e lana di recupero dando libero sfogo alla fantasia per le geometrie ed i colori». Questo progetto ha ulteriormente cementato l’amicizia tra le tre: «Ci conoscevamo già - spiega Alessandra Stara - ma siano diventate grandi amiche grazie ai centrini riunendoci spesso nella sede dell’associazione Lamieri tra il lavoro e le chiacchiere. La passione per il ricamo e la creatività continuano ad unirci. Siamo orgogliose delle nostre creazioni: stiamo iniziando a farci conoscere ma pensiamo anche di star contribuendo a far conoscere ulteriormente Domusnovas».

