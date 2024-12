Un albero addobbato di cultura 

Un albero di Natale nuragico illumina Sardara: un pino molto speciale perché addobbato con 200 decorazioni realizzate dai bambini dai 6 ai 10 anni. Un’esplosione di gioia, di colori e musica per l’inaugurazione in piazza Gramsci, quando i piccoli hanno appeso i loro lavoretti in ceramica che non solo brillano di luce ma portano creatività, conoscenza e amore verso il patrimonio culturale della cittadina termale. «Il progetto – dice Andrea Caddeo, presidente della cooperativa Villa Abbas, gestore dei beni culturali di Sardara – nasce dalla constatazione che molti concittadini non sono mai entrati nel nostro museo, nonostante i suoi 30 anni di vita. Partiamo dai piccoli per arrivare ai grandi».

Al tempo dei nuraghi

Avvicinarsi alla storia del proprio paese fin da piccoli è stata l’idea degli operatori della cooperativa che hanno coinvolto 60 alunni della scuola primaria con laboratori di ceramica, incisione e pittura. Punto di partenza: la visita al museo, dove i piccoli hanno ammirato gli antichi oggetti provenienti dagli scavi archeologici di Sa Costa e del castello di Monreale. Poi via alla lavorazione della ceramica per dare forma a bronzetti nuragici, pintadere , la Dea madre, figure femminili, vasi, piatti, pietre scolpite e ritrovate nel sito nuragico di Santa’Anastasia. Ogni oggetto una storia. Sa pintadera , uno tra i più importanti simboli della Sardegna nuragica, usata per allontanare le energie negative dal cibo. Non potevano mancare i bronzetti nuragici: i due guerrieri con l’arco ritrovati agli inizi del secolo scorso in località Sa Costa (gli originali sono esposti al museo di Cagliari). Sorprendente la concentrazione dei bambini e delle bambine, le manine laboriose e l’entusiasmo a lavoro finito.

Lettere a Babbo Natale

Grande festa sotto l’albero in piazza Gramsci: tutti a scrivere la letterina a Babbo Natale in attesa che arrivasse. Ed ecco l’amato personaggio con abito rosso e barba bianca: un’accoglienza calorosa, come solo i piccoli sanno fare. Purtroppo la pioggia ha guastato la festa: giusto il tempo per una foto ricordo e via di corsa a casa.

Solo un’inizio

«Spero che quest’esperienza – dice Caddeo – sia solo l’inizio di un percorso di iniziative legate alla scoperta della storia locale. Dal vivo, osservando e toccando con mano, quando si può, il nostro patrimonio nuragico, è la carta vincente perché i nostri musei non restino scatole chiuse».

La soddisfazione di mamme, papà, della comunità intera, è nelle parole del sindaco, Giorgio Zucca: «Piccole cose per obbiettivi importanti. Il lavoro di gruppo ha favorito nei bambini l’aspetto relazionale creativo e didattico. Mi auguro che sia il primo Natale di tanti altri, dove le palline colorate lasciano spazio alla storia, alle tradizioni e a tutte le ricchezze che abbiamo sotto gli occhi e non sappiamo valorizzare. Un grazie alla cooperativa Sa Pintadera di Samassi che ha reso possibile l’iniziativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA