Un albergo nel segno dell’inclusione 

Un progetto dinamico e all'avanguardia sul quale il ministero delle Politiche Sociali e l’Unione Europea hanno puntato i riflettori, decretando ufficialmente l’avvio della sua realizzazione. È il progetto relativo alla realizzazione dell’albergo etico nell’antico sito minerario a Monteponi, che verrà gestito dalle persone affette dal disturbo dello spettro autistico. Sono in arrivo due finanziamenti europei per complessivi cinque milioni di euro: uno da 3,5 milioni, l’altro da 1,5.

I finanziamenti

Il progetto ha l’obiettivo di coniugare la politica turistica a quella dell’inclusione sociale. Verranno coinvolte le scuole, le associazioni e enti del terzo settore. Sarà un piano di ampio respiro in continua evoluzione, come ha spiegato l'assessora alle politiche sociali, Angela Scarpa: «È un progetto che sarà sotto il profilo sociale, in continua evoluzione, verranno coinvolte le scuole, le associazioni e gli enti del terzo settore. Nasce dalla valorizzazione di un ex area mineraria, come quella di Monteponi - ha dichiarato l’assessora – per creare un centro di inclusione e innovazione sociale. Grazie alla proficua e fattiva collaborazione con la Asl, le associazioni, le scuole, l’università di Cagliari e gli enti del terzo settore». Ci sarà anche un tavolo tecnico sull'autismo, dove saranno presenti genitori, scuole, e associazioni di riferimento perché l'albergo etico possa essere il fulcro di tutte quelle azioni concrete delle persone coinvolte.

Impegno sociale

«Questa struttura - ha spiegato Daniele Reginali, assessore alle Attività produttive e al bilancio - nasce con una doppia vocazione: sociale e turistica. Da un lato offrirà accoglienza qualificata e ambienti adatti alle esigenze delle persone con fragilità e delle loro famiglie, dall’altra diventerà un punto di riferimento per il turismo accessibile, un settore in forte crescita e ancora troppo poco valorizzato. Questo è un esempio concreto di come siamo attenti ad intercettare tutti i fondi europei che possono trasformarsi in autentiche opportunità di sviluppo per il nostro territorio».

Le università

La collaborazione con le università di Miami e di Cagliari permetterà una formazione di qualità, con corsi per l’utilizzo del sistema Aba, cioè il metodo che studia l’analisi del comportamento, finalizzato al miglioramento della qualità della vita agendo sui comportamenti socialmente significativi. Verranno istituiti specifici laboratori di arte, musica, e teatro. Le iniziative da realizzare sono molteplici e sono tutte finalizzate al riscatto del diritto delle persone di crescere insieme, lavorare ed essere protagoniste della propria vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA