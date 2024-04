Un albergo “etico” a Monteponi 

Dai fondi di un programma denominato “Pin Metro Plus” arrivano le risorse che consentiranno al Comune d’Iglesias di far nascere il primo “albergo etico” gestito da persone affette dal disturbo dello spettro autistico.

Il sito

Il vecchio albergo presente nell’area ex mineraria di Monteponi sarà riqualificato per ospitare un importante progetto che sposa la politica turistica a quella dell’inclusione sociale: i fondi destinati ad un programma che ha già ottenuto il benestare della Giunta, ammontano a circa 4 milioni e 500 mila di euro. «La struttura sarà gestita da persone con fragilità, le quali supporteranno anche il tempo libero di quelle famiglie che verranno a soggiornare in città e che avranno così la possibilità di godersi la vacanza e al contempo, qualora ne necessitassero, di poter far svolgere determinate attività alla persona bisognosa. - spiega l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa, ideatrice del progetto - Abbiamo istituito un tavolo tecnico sull’autismo, dove sono presenti genitori, scuole e associazioni di riferimento, perché tutte le azioni che nel concreto verranno messe in pratica saranno il frutto della concertazione di tutti i protagonisti».

La formazione

Tramite la collaborazione con l’Università di Miami e quella di Psicologia di Cagliari, verranno effettuati dei corsi di formazione per l’utilizzo del metodo “Aba” (ovvero il metodo che studia l’analisi del comportamento e ha lo scopo di migliorare la qualità di vita agendo sui comportamenti socialmente significativi) e la struttura oltre che offrire dei specifici laboratori all’aperto, verrà dotata di tutti i crismi che permetteranno ai suoi ospiti di vivere in una condizione armonica: «Si eseguiranno dei lavori prettamente strutturali in grado di poter accogliere le famiglie che necessitano di determinate condizioni, anche ambientali. - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Siamo riusciti ad intercettare un finanziamento composto da due distinti fondi, uno destinato al sociale e l’altro alle infrastrutture e grazie ad un lavoro interassessoriale e all’intuizione del sindaco di riuscire ad unire i propositi sulle politiche sociali all’opportunità offerta dai finanziamenti ottenuti, si è giunti ad un’idea unica nel suo genere».

Il Comune

Per il primo cittadino Mauro Usai il nuovo albergo di Monteponi «rappresenta la possibilità di potersi qualificare come punto di riferimento nel panorama nazionale per i progetti d’inclusione lavorativa». Al tavolo istituito per i propositi del programma siede anche la coordinatrice territoriale dell’Anffas, Monica Saurra, la quale sull’iniziativa così si esprime: «Per la gestione suppongo verranno stabiliti in seguito ed in concertazione con i vari soggetti interessati pubblici e privati, dei criteri d’accesso in base alle attitudini, competenze, desideri e aspettative. È un’iniziativa che mette in prima linea il diritto delle persone di crescere, lavorare ed essere protagoniste. Finalmente un territorio non è più diviso per settori, ma lavora con un unico fine; inclusione sociale e valorizzazione dell’ambiente».

