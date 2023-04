Un alberghetto nella zona agricola 

Per realizzare questo progetto infatti era necessario il via libera del Consiglio comunale. L'aera sulla quale sorgerà, si trova in una zona che il Piano urbanistico comunale indica come agricola, ma sulla quale ammette la costruzione di punti ristoro indipendenti da un'azienda agricola con indice fondiario incrementabile fino a 0,10 metri cubi per metro quadro. Samuela e Gianluca potranno realizzare una struttura che accoglierà pizzeria, bar, cucina-plonge, due sale e 16 mini alloggi, dei monovani con il bagno, per un totale al massimo di 20 posti letto.

La bomba d'acqua e la tromba d'aria che si sono abbattute lo scorso anno ad agosto sulle campagne di Decimomannu hanno distrutto le loro serre. Samuela Peddio e il suo compagno Gianluca Palmas, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e ricominciare, ma partendo da un progetto ambizioso: realizzare una struttura ricettiva nella località Bia Zippeddu. «Abbiamo un negozio di frutta e verdura ad Assemini, dunque avevamo pensato di investire direttamente noi nella produzione agricola. Così abbiamo installato le serre: eravamo pronti a cominciare ed è arrivata la tromba d'aria che ha raso al suolo tutto. Ero così sconvolta che non avevo più lacrime da piangere», dice Simona Peddio.

La rinascita

La coppia però non vuole arrendersi, l'esperienza delle serre è stata traumatica, allora ha deciso di puntare su altro. «In questi mesi ci siamo resi conto che la scuola volo militare stava crescendo, che portava nuove persone. Il nostro terreno si trova vicino all'aeroporto e una parte di costruzione c'è già. Siamo felici -conclude Samuela - non solo per noi, perché si creeranno una decina di nuovi posti di lavoro. In attesa di finanziamenti, inizieremo noi con le nostre forze. Adesso che abbiamo il via libera del Comune al progetto, cominciamo subito a lavorare sulla parte già costruita».

Il via libera

Per realizzare questo progetto infatti era necessario il via libera del Consiglio comunale. L'aera sulla quale sorgerà, si trova in una zona che il Piano urbanistico comunale indica come agricola, ma sulla quale ammette la costruzione di punti ristoro indipendenti da un'azienda agricola con indice fondiario incrementabile fino a 0,10 metri cubi per metro quadro. Samuela e Gianluca potranno realizzare una struttura che accoglierà pizzeria, bar, cucina-plonge, due sale e 16 mini alloggi, dei monovani con il bagno, per un totale al massimo di 20 posti letto.

Il dibattito

Martedì il Consiglio ha approvato il progetto. Nonostante la forti tensioni di questi giorni tra maggioranza e opposizione in questo caso il voto positivo è stato unanime. Il consigliere di minoranza Cristian Vargiu, pur votando a favore, perché riconosce nel progetto una grande opportunità di sviluppo per il paese, ha auspicato controlli severi per il rispetto della legge. Vargiu, ha ricordato il precedente, in Sardegna, di un caso simile di qualche anno fa, in cui quello che doveva essere un punto ristoro di fatto si era poi trasformato in una complessa struttura turistico alberghiera riconducibile alla tipologia dei residence.

«Siamo soddisfatti di questa decisione e il fatto che sia stata unanime ne dimostra l'importanza - ha affermato la sindaca Anna Paola Marongiu- non solo perché valorizzerà il territorio e rappresenterà comunque un controllo sulla campagna per prevenire gli incendi e la formazione di discariche abusive, ma anche e soprattutto perché creerà sviluppo economico e posti di lavoro che in questo momento sono di vitale importanza».

