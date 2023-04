Un aiuto per pratiche e documenti 

Sono partiti questo mese due nuovi progetti Puc dedicati ai beneficiari di reddito di cittadinanza: “Salva e invia” e “Pane e internet”, attivati dal Servizio territoriale Plus e dal Servizio sociale del Comune di Villacidro, in collaborazione con la cooperativa Alfabeta. I locali dell'Informagiovani in piazza Dessì (nell'ala a sinistra) ospiteranno uno sportello informativo gestito da quattro percettori di reddito di cittadinanza coordinati dalla cooperativa Alfabeta, al quale i cittadini possono rivolgersi gratuitamente per chiedere aiuto nella compilazione di pratiche e nell'invio di documentazione al servizio sociale comunale, fra cui per esempio le domande per il bonus idrico integrativo, per la recente indennità regionale per la fibromialgia o per la rendicontazione delle spese utili al rimborso della legge 162/98 sulla disabilità. Non solo, lo sportello si impegna a fornire agli utenti anche alfabetizzazione digitale e supporto nella creazione di Spid, e-mail o pec.

«Abbiamo articolato sia nel 2022 che quest'anno diverse tipologie di Puc – indica l'assessora alle Politiche sociali, Maura Aru – in modo che i beneficiari di reddito di cittadinanza possano scegliere anche in base a inclinazioni e competenze. Per questi due progetti, le quattro persone selezionate hanno anche fatto un corso di formazione per poter aiutare al meglio i cittadini. A Villacidro tanti, anziani e non solo, hanno necessità di un supporto informatico. Gli uffici comunali e la cooperativa hanno fatto un gran lavoro», conclude l'assessora.

I primi progetti Puc attivati a Villacidro quest'anno si sono occupati di ambiente e aree verdi; questi altri due puntano sull'utilità sociale e sono stati sviluppati per venire incontro alle esigenze dei cittadini, che spesso si trovano in difficoltà nella corretta compilazione di domande e richieste di contributi e che da ora possono trovare supporto giornaliero nel disbrigo delle pratiche grazie al nuovo sportello di assistenza, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì (9,30-12,30) e nel pomeriggio di mercoledì e giovedì (15,30 – 17,00).

RIPRODUZIONE RISERVATA