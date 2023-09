Un aiuto per pagare l’affitto 

Un aiuto ai cittadini di Villaperuccio che non possono permettersi di pagare una casa in affitto con le proprie risorse. Arriverà ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata che si trovino nel Comune (naturalmente se si ha la residenza) e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Si tratta di un aiuto possibile grazie ai fondi stanziati per i Comuni con meno di tremila abitanti. L’avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi e le domande vanno presentate entro il 31 ottobre. La residenza anagrafica nel Comune dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno. Informazioni, bando e modulistica nell’albo pretorio on line del Comune o in Municipio. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA