Un aiuto per pagare la bolletta dell’acqua 

Col carovita, tra prezzi alle stelle dei beni di consumo e della benzina, sono tante le famiglie che hanno difficoltà a pagare le bollette. Per cercare di tamponare l'emergenza arriva il bonus idrico integrativo per il 2023. Il Comune di Lanusei ha pubblicato l'avviso per poter richiedere il contributo attraverso i servizi sociali dell'Unione dei Comuni dell'Ogliastra.

I beneficiari sono dunque gli utenti con un regolare contratto col gestore idrico Abbanoa residenti nei Comuni di Bari Sardo, Elini, Lanusei e Loceri. «L’importo del bonus che spetta a ciascun beneficiario è di 25 euro per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un Isee inferiore a 9 mila euro, venti euro con Isee sino a 20 mila euro» si legge nel bando.

La domanda per richiedere il beneficio deve essere presentata entro il 30 maggio 2023. Diverse le modalità: a mano all’ufficio Servizio Sociale del Comune di residenza, tramite raccomandata, all'indirizzo di po sta elettronica certificata servizisociali@doc.unionecomunidogliastra.it. In alternativa con la procedura on-line disponibile nel sito www.bonusacqua.it.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alla modalità di presentazione delle domande è possibile rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Bari Sardo, Elini, Lanusei e Loceri.