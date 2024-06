Un aiuto per la famiglia del militare 

L’associazione nazionale paracadutisti d’Italia della sezione di Pistoia ha organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Stefano Pistis, il paracadutista del Terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari, che lunedì scorso ha perso la vita in un tragico incidente sulla statale 131. Una morte improvvisa dove al dolore si sommano le difficoltà che la mancanza improvvisa di un padre di famiglia causerà: «Questa raccolta fondi è un'opportunità per dimostrare concretamente il nostro supporto alla moglie e ai tre figli di Stefano. La comunità militare è chiamata a unirsi per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla Patria e alla sua famiglia. Basta anche un piccolo contributo, vi chiediamo di farlo, secondo le vostre possibilità». Tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Fb “Good Guys in Bad Land”». (f. m)

