Un aiuto per i disturbi della nutrizione 

I cittadini ogliastrini possono usufruire di un nuovo servizio nel centro di salute mentale. È operativo nel poliambulatorio di Tortolì il centro per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). Al lavoro diverse figure: uno psichiatra, uno psicologo-psicoterapeuta, un infermiere, un assistente sociale, un terapista della riabilitazione psichiatrica e un medico nutrizionista.

Gli obiettivi

Il gruppo è coordinato da Debora Lampis, psichiatra, mentre la supervisione clinica è affidata alla psicologa-psicoterapeuta, Claudia Abate. «L’istituzione di questo ambulatorio e di questa specifica équipe è frutto di un intenso lavoro di formazione e integrazione portato avanti negli ultimi anni e condiviso con gli operatori e i referenti degli altri servizi Dna diffusi nel territorio regionale – spiega Lampis - l’approvazione nel novembre scorso, da parte della Regione, del piano di attività biennale sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione ha poi rinforzato e incentivato l’organizzazione e implementazione della rete dei servizi regionali dedicati ai Dna, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza alle persone che soffrono di questi disturbi, sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo».

Percorsi

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, sono un problema di sanità pubblica di crescente importanza. «Le evidenze cliniche e le best practice in quest’ambito hanno evidenziato la necessità di attivare dei percorsi riabilitativi di cura che prevedano il coinvolgimento dei familiari e della rete sociale dei pazienti – osserva Abate – l’attività del nostro ambulatorio si caratterizza, infatti, per la volontà di garantire interventi di prossimità ben strutturati per i pazienti che soffrono di Dna, anche in territori periferici come il nostro. Questo obiettivo viene perseguito attraverso un percorso diagnostico e terapeutico specifico conforme alle linee guida nazionali e regionali, e che include interventi multidisciplinari».