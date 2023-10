Sono aperte, a Gonnostramatza, le iscrizioni per le attività di “Doposcuola” e di supporto compiti. L’iniziativa, ideata dai volontari del Servizio civile, è riservata ai ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria. Il supporto consisterà nell’aiuto per i compiti a casa e nel potenziamento delle materie di studio. Il servizio verrà svolto in Comune, martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per informazioni ci si può rivolgere ai volontari. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA