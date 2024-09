Un aiuto economico per venti famiglie 

Sono iniziati i progetti di inclusione lavorativa che riguardano i beneficiari del Reis 2024, la misura di contrasto alla povertà e di reinclusione sociale che prevede un contributo economico mensile a fronte di un percorso di inclusione professionale. I progetti, consistenti in attività personalizzate, sono stati elaborati dai Servizi Sociali in collaborazione con un’equipe multidisciplinare e riguardano 20 nuclei familiari. «Affinché il Reis risultasse efficace - spiega la sindaca Debora Porrà - è stato fondamentale avviare un’analisi accurata dei bisogni di ogni famiglia dal punto di vista economico ma anche attinenti alla sfera familiare, educativa e abitativa. Tra gli obiettivi, concordati con i cittadini coinvolti, ci sono la cura degli edifici scolastici, la manutenzione degli immobili comunali e la cura del verde pubblico finalizzata anche al progetto “Villamassargia paese giardino”». L’assessore ai Servizi Sociali Marco Mandis specifica che «sono state programmate attività che spaziano dai corsi di formazione professionale ai percorsi sulla genitorialità, passando per progetti culturali e sociali e inserimenti lavorativi in ditte che operano per conto del Comune».

