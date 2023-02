Un aiuto economico per pagare le bollette 

All’amministrazione comunale di Maracalagonis è possibile presentare domanda per l’attribuzione del bonus idrico Integrativo relativo al 2023. Il bando è stato già indetto: le domande vanno presentate dagli interessati direttamente al Comune entro il prossimo 30 maggio, secondo le modalità indicate nel bando, prediligendo la via telematica disponibile presso il sito www.bonusacqua.it.

Le istanze già caricate dai richiedenti tramite il portale www.bonusacqua.it, attivo già dal primo febbraio, verranno acquisite d’ufficio.Per informazioni è possibile rivolgersi al segretariato sociale al numero 070-7339975 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 11, il mercoledì dalle 9 alle 11 e dalle 15,30 alle 18.

Possono presentare domanda i cittadini residenti in possesso dei requisiti stabiliti da Egas e che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

L’importo stanziato dall’amministrazione comunale di Maracalagonis, ammonta, per il 2023, a 10mila 257 euro. Un aiuto utile alle famiglie più bisognose dopo i precedenti bonus sugli alimentari e su altri comparti, concessi con l’arrivo del Covid per ammortizzare le perdite economiche provocate dal lockdown. (ant. ser.)

