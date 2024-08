Un aiuto concreto a 100 famiglie 

C'è un'energia particolare che si percepisce nell'aria quando le persone sposano una causa comune. È la stessa che oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà, avvolgerà il Carrefour, dove il valore più prezioso, quello dell'essere presenti per gli altri, si manifesta in gesti concreti, capaci di fare la differenza nella vita di tante persone.

Agiudu torrau

Protagonista di questa iniziativa è l'associazione di volontariato Misericordia di Quartucciu, che ha scelto di celebrare la solidarietà offrendo un servizio di controllo della pressione gratuito. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 dunque i quartuccesi, ma non solo potranno prendersi cura di sé. Ma si sa, il cuore di una comunità batte più forte quando si tende la mano al prossimo. Una sorta di «Agiudu torrau», (aiuto restituito) direbbero i nostri nonni. E così questa giornata diventa non solo l’occasione per monitorare la propria salute, ma può essere arricchita da un gesto di generosità rivolto ai più bisognosi. Sarà, infatti, possibile donare generi alimentari per l’Emporio Solidale di via Piria a Quartucciu, un luogo dove la solidarietà diventa pane quotidiano per chi vive in condizioni di difficoltà.

Emporio solidale

«In un mondo spesso dominato dall'indifferenza, queste donazioni rappresentano un segno tangibile di vicinanza e sostegno e ci aiutano a tenere aperto il nostro Emporio che fino a oggi è riuscito ad aiutare concretamente circa cento famiglie quartuccesi che vivono in povertà», afferma Pierpaolo Campus, presidente della Misericordia. Operativo dallo scorso 23 ottobre, all’inizio sono state accolte ventuno famiglie che si sono iscritte nei mesi precedenti all’apertura, ma piano piano la richiesta è – purtroppo - aumentata. L’Emporio Solidale è un banco alimentare che garantisce la fornitura di alimenti e, non solo, alle persone più abbienti e che possono scegliere gli articoli di cui hanno bisogno. I generi di prima necessità, in particolare alimentari, vengono donati dai supermercati, ma possono essere offerti anche da privati cittadini che intendono supportare l’iniziativa o essere solidali nei confronti di coloro che, nella vita di tutti i giorni, hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Bisogna ricordare però che l’accesso al “supermercato solidale” di via Piria avviene solamente attraverso la presentazione di un modulo da compilare, dove vanno indicati i propri dati e i contatti.

Benessere di tutti

La giornata all’ipermercato sarà anche momento di condivisione e informazione. L’associazione è pronta infatti a illustrare i servizi offerti, mostrando come la solidarietà possa assumere molteplici forme, tutte ugualmente preziose. «Sarà un’opportunità per scoprire come, attraverso piccoli gesti quotidiani, si possa contribuire al benessere collettivo. Come una comunità viva e coesa, può rispondere alle esigenze del presente con un senso di responsabilità comune», aggiunge Campus.

