Un aiuto alle vittime di violenza 

Anche a Cagliari nascono i “Punti Viola”, negozi, farmacie, bar in tutta la città dove chi si sente minacciata si può rifugiare e può trovare all’interno personale in grado di dare un primo aiuto. Le attività che hanno aderito al progetto dell’Associazione DonneXStrada, sono già 400 sul territorio nazionale, nove in Sardegna, quattro, per il momento, nel capoluogo.

Sostegno

«In un primo momento faremo sì che la vittima si senta al sicuro all’interno del nostro locale», spiega Luisa Mulas, titolare del Rainbow city. «Il nostro compito consiste nel dare assistenza, ascoltare la persona e all’occorrenza contattare le forze dell’ordine o chi per la vittima è una persona sicura».

Determinante, in questo senso, il supporto di psicologi e avvocati, appositamente formati. «Abbiamo fatto un percorso per poter accogliere, ascoltare e dare assistenza alle vittime. Il nostro locale è sempre stato molto sensibile ai diritti civili, ci dava sollievo l’idea di prestare assistenza alle persone che hanno bisogno di un posto dove rifugiarsi in caso di violenza», aggiunge Mulas.

Gli obiettivi

«Il nostro obiettivo è quello di portare un valore aggiunto alla comunità dove operiamo ed è fondamentale sensibilizzare su un tema così delicato come quello della violenza sulle donne» - spiega Andrea Melis, project manager del supermercato Tuttigiorni. «Essendo aperti fino a mezzanotte riusciamo a garantire questo servizio fino a tardi».

«Aderisco a un Punto viola per una motivazione personale: negli anni ‘90 sono stata aggredita, nessuno mi ha ascoltato e aiutato», ha sottolineato Sarah Paolucci, titolare dello showroom Spazio Furighedda. «Perciò ho pensato di dare una mano, nel mio piccolo».

In prima linea per abbattere il fenomeno della violenza di genere quindi gli esercizi commerciali, attenti a sensibilizzare e aiutare la comunità. Un punto di riferimento per chi è in pericolo su strada e non sa a chi rivolgersi, per chi vive situazioni di difficoltà e disagio e non sa con chi parlarne.

