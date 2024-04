Un aiuto al ritorno a casa per i non autosufficienti 

"Mi prendo cura" è la misura complementare al programma "Ritornare a casa plus" gestita dal Comune di Nuoro, finalizzata a favorire la permanenza nel proprio domicilio e nella comunità di appartenenz, di persone inserite in strutture residenziali a carattere sociale o sanitario a causa di situazioni di grave non autosufficienza. Tali situazioni possono essere gestite dai singoli Comuni. La Regione assegna le risorse alle amministrazioni comunali che le utilizzano in maniera diretta e autonoma per le forniture di medicinali, ausili e protesi non soddisfatte dal Servizio sanitario regionale, ma anche di fornitura di energia elettrica e riscaldamento. Sono state presentate 138 istanze, di cui 4 non accettate. (g.pit.)

