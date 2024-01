Un agrivoltaico nella terra degli agrumi 

Un nuovo progetto di energia sostenibile che potrebbe cambiare irrimediabilmente il paesaggio dell’Alto Campidano. Stavolta 31 ettari di terreni privati che ricadono nei territori di Milis e San Vero Milis dovrebbero ospitare un impianto agrivoltaico. Subito è scattata la mobilitazione dei cittadini, il comitato S’Arrieddu ha convocato per oggi a Palazzo Boyl alle 17.30 una riunione urgente.

Il progetto

L’impianto agrivoltaico prevede pannelli semoventi che attirano la luce solare mentre i terreni sottostanti dovrebbero essere coltivati. La zona interessata è Sas Murtas tra Milis e San Vero, la proponente è la società Sardegna Green 11 che, a novembre scorso, ha presentato al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il nuovo progetto, che prevede opere di connessione anche nel territorio di Narbolia, dove dovrebbe sorgere una cabina di accumulo.

La mobilitazione

«L’assalto al nostro territorio regionale continua imperterrito senza freni – fanno sapere dal comitato S’Arrieddu - Come ormai succede da tempo un po’ in tutta la Sardegna, ma non solo, vengono presentate domande per realizzare progetti speculativi di energia rinnovabile che superano di gran lunga la produzione di energia di cui l’Isola ha effettiva necessità». L’incontro di oggi è aperto ad amministratori locali, esperti del settore, rappresentanti di associazioni ambientaliste: «Un momento importante in cui saranno affrontate le problematiche del progetto a partire dal consumo di suolo, dall’impatto ambientale e del paesaggio culturale e identitario – aggiungono – e ancora i problemi economici e gli effetti su agricoltura, allevamento e turismo, su comunità energetiche». Anche l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Ortu ribadisce la posizione contraria già presa in passato: «Se si continua di questo passo non rimarrà un ettaro destinato ad uso agricolo», precisa. Al 31 dicembre 2023, secondo i dati ufficiali di Terna, sono state presentate 756 domande di connessione (485 di solare e 271 di eolico), per una potenza complessiva di poco più di 55 GWh. Il consumo reale della Sardegna ammonta a 8,11 GWh, mentre la produzione è di 13,39 GWh (dati al 31 dicembre 2022). Nell’Isola si producono 5,28 GWh in più del fabbisogno.

RIPRODUZIONE RISERVATA