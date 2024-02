Un agri-fotovoltaico nell’oasi protetta 

Un nuovo progetto per un impianto agri-fotovoltaico nel territorio di Palmas Arborea. Una delicata vicenda che è già finita davanti al Tar dopo il ricorso presentato dalla Innovo Development 3 srl, con sede a Milano in piazza della Repubblica 32. E la sentenza dei giudici si può riassumere in due parole: bisogna ancora aspettare. E sul progetto non mancano le polemiche.

Il progetto

L’impianto agro-fotovoltaico “Green and Blue Serr’e Arena” studiato per sviluppare una potenza di 120MW si sviluppa su una superficie totale disponibile (acquisita con diritto di superficie) di 363.35.53 ettari cui 50.69.09 occupati dai pannelli fotovoltaici, 27 ettari da un mandorleto e 157 dalla coltivazione di lavanda, aloe, asparagi, apicoltura e da un impianto di apicoltura. Il 27 marzo 2023 il ministero Ambiente e sicurezza energetica dichiarava «la procedibilità di Valutazione di impatto ambientale». Parere favorevole, dunque. Di avviso contrario il ministero della Cultura che il 13 settembre esprimeva, dopo una serie di chiarimenti, un parere tecnico istruttorio negativo. Secondo il Mic il progetto «interessa direttamente aree tutelate paesaggisticamente (il rio Arriottu) con la relativa fascia di tutela di 130 metri». Con questo parere negativo il Mase «non può –scrivono i giudici amministrativi- autonomamente sovvertire né l’analisi di impatto sul paesaggio e sul patrimonio culturale né il conseguente inquadramento dell’area in termini di idoneità o non idoneità». Spetterà dunque alla Presidenza del Consiglio dei Ministri comporre il conflitto tra i due ministeri.

Il ricorso

La ditta ha presentato ricorso al Tar chiedendo di ottenere una risposta «entro un breve termine perentorio» da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Tar (presidente Marco Buricelli) puntualizza che «non si rileva alcuna inerzia, visto che l’istanza è stata protocollata il 12 ottobre 2023 e il ricorso notificato il 24 novembre, dunque appena 40 giorni dopo l’avviso del procedimento alla Presidenza del Consiglio alla quale è rimessa una valutazione particolarmente articolata e complessa». Secca la risposta della Presidenza del Consiglio: «Quest’ufficio esamina, in ordine cronologico di rimessione, le istruttorie concernenti i progetti pervenuti secondo criteri di massima trasparenza». La società aveva anche chiesto di dichiarare illegittimo il parere del ministero della Cultura. Se per la Presidenza del Consiglio dovessero prevalere le ragioni del Mic, la Innovo Development potrà impugnare la decisione.

