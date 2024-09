Un agosto da record,  Alghero si laurea regina delle vacanze 

Agosto non tradisce le aspettative degli albergatori del nord Sardegna che chiudono il mese principe dell’estate con il segno più e a sorridere sono, soprattutto, gli imprenditori turistici che operano nel territorio di Alghero. La Riviera del corallo ha riempito le camere di hotel all’86,90 per cento (contro 82,44 per cento del 2023), confermandosi la meta più gettonata in questa parte dell’Isola. Lo dicono le rilevazioni di Federalberghi–Confcommercio provinciale che mettono sotto la lente d'ingrandimento arrivi, presenze, indice di occupazione camere e numerosi altri importanti indicatori, analizzati su un campione altamente rappresentativo pari a circa il 35 per cento dei 110 alberghi operanti in provincia, a fronte dei 100 associati.

Il campione

Gli uffici provinciali di via Pascoli, a Sassari, riferiscono di un campione giornaliero di 4.270 posti letto, 132.370 su base mensile, i quali hanno generato 11.639 arrivi nazionali e 18.190 arrivi internazionali, 48.074 presenze connazionali e 62.995 presenze d'oltralpe.Ottimo l’indice di riempimento delle camere su base provinciale: da Stintino, a Castelsardo, passando per Valledoria, Porto Torres, Alghero, Sorso, Sassari e aree interne, è stata raggiunta la soglia 83,72 per cento contro il 79,11 per cento dello stesso mese nell’anno precedente.Alghero si tiene stretto lo scettro di regina delle vacanze, sfiorando l’87 per cento di occupazione, mentre sul Golfo dell’Asinara e Sassari l’indice di riempimento si è fermato al 77,80 per cento, comunque in crescita di cinque punti rispetto al 2023.

Un mese, una garanzia

«Il mese di agosto – riferisce il presidente Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari, Stefano Visconti – non tradisce le aspettative degli operatori, confermando l'Isola di Sardegna tra le destinazioni turistiche preferite per le vacanze tipicamente estive». Il ritorno dei visitatori internazionali è la nota più lieta della stagione turistica 2024. «Hanno potuto programmare e pianificare per tempo le proprie vacanze e questo ha favorito il loro ritorno sui nostri lidi – precisa Visconti – a tutto beneficio dell'occupazione. Diverso il riscontro sui ricavi medi per camera, che restano costanti rispetto al 2023. Abbiamo infatti riscontrato una minor propensione alla spesa, soprattutto extra, dei nostri ospiti». Positive le previsioni per settembre e ottobre. «I mesi di fine stagione paiono migliori di quelli dell'anno 2023, – conferma il presidente provinciale di Federalberghi – l’estensione della stagione per tutto ottobre è infatti uno degli obiettivi della nostra categoria».

