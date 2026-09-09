SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Dalle Saline di Cagliari
10 settembre 2026 alle 00:18

Un agnellino al Lido per la prima volta di Tiziana Martucci  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel bel mezzo della preparazione della pièce “Grazia Deledda Story”, che debutterà a metà ottobre a Sassari e andrà in scena a Cagliari al Teatro delle Saline dal 10 al 12 dicembre, Tiziana Martucci è volata in Laguna per il Giffoni Hub.

«Non potevo lasciarmi sfuggire l’occasione di accompagnare “Piccolo vuoto” a Venezia», esordisce l’attrice cagliaritana, che ha partecipato alla presentazione del cortometraggio fuori concorso diretto da Elio Di Pace e finanziato dalla Fondazione Dessì di Villacidro. «Da anni Giffoni Hub, che produce “Piccolo vuoto”, collabora con la Mostra e ci ha dato l’opportunità di presentarlo».

«Si tratta di un progetto corale, dove i protagonisti sono un bambino di 10 anni, interpretato da Alessandro Amat, e un agnellino, una storia tenerissima di un ragazzino dalla salute fragile e di un animale sacrificabile, e dunque a rischio anch’esso», spiega l’interprete della storica compagnia cagliaritana Akròama guidata da Lelio Lecis.

Tra gli interpreti anche Soraya Secci, Francesco Civile e Gabriele Careddu. «Quanto all’agnellino coprotagonista», sottolinea infine Tiziana, «è vivo e vegeto, e non andrà al macello» ( i.g. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo di Buddusò

Tradimenti, intrighi e vendette dietro al delitto

I retroscena sull’esecuzione di Marco Pusceddu: dalla gelosia dell’ex, ai lumini in camera da letto 
Fr. Pi.
La professoressa Tanda: tutela necessaria, le zone agricole non diventino industriali

«Abbiamo il mandato Unesco: l’assalto all’Isola va fermato»

Turbine e pannelli minacciano il patrimonio archeologico Il Centro studi Cesim: ci appelliamo a Regione e Governo 
Alessandra Carta
Caso 41 bis

«La politica sia unita contro l’invasione dei boss»

Cresce l’allarme dopo il trasferimento dei detenuti nel carcere di Uta 
Massimiliano Rais