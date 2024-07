Un agguato di stampo mafioso 

Agguato di stampo mafioso, spari in pieno giorno, conti in sospeso. Con l’esecuzione di Mino Marongiu, ucciso martedì mattina con nove colpi in pieno centro ad Arzana, tornano a parlare le pistole. E torna alla mente la scia di sangue che ha inquinato la zona. Gli inquirenti accelerano sulle indagini. Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Danilo Tronci, ha preso parte a un vertice straordinario che si è tenuto ieri negli uffici della Procura di Lanusei dove, ad accoglierlo, ha trovato la pm titolare dell’inchiesta, Valentina Vitolo. La missione di Tronci, a 24 ore dall’omicidio del 52enne di Arzana, non è casuale.

Le piste

Il magistrato della Dda è titolare del fascicolo d’indagine sulla sparizione di Sandro Arzu, compaesano di Marongiu, avvenuta l’8 marzo 2023 in circostanze misteriose. Sullo sfondo dell’agguato mortale di due giorni fa ci sarebbero i rapporti tra la criminalità ogliastrina, ma prenderebbe corpo anche l’ipotesi che il killer abbia agito su commissione arrivando da fuori Ogliastra o, addirittura, da oltre Tirreno. Il sicario indossava un cappellino calato sul volto e non un passamontagna come trapelato in un primo momento. Lo avrebbero inquadrato le telecamere installate nella piazza. Sia quella della filiale del Banco di Sardegna, davanti alla quale s’è spezzata la vita di Marongiu, sia quella montata sulla parete ovest dell’ex palazzo municipale. Ma è probabile che il killer sia stato ripreso anche dagli occhi elettronici installati nella chiesa parrocchiale. Tuttavia i sistemi di videosorveglianza, di cui Arzana è dotato da anni, sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lanusei che lavorano a stretto contatto con i colleghi del reparto operativo del comando di Nuoro.

Bocche cucite

Sul vertice di ieri in Procura il riserbo degli inquirenti è massimo. La presenza del pm Tronci autorizza a pensare che l’omicidio di Marongiu abbia legami con altri fatti di elevato rilievo criminale avvenuti in Ogliastra. Come l’uccisione di Mosè Cao e la sparizione di Sandro Arzu, per l’appunto. Possibile che siano state incrociate informazioni sull’indagine che la Dda sta portando avanti su rapine effettuate a trafficanti in possesso di ingenti quantità di droga. Proprio in relazione a eventi analoghi, nei mesi scorsi, sarebbe emersa la partecipazione di una banda di albanesi che avrebbe operato con modalità violente sia nel Cagliaritano che nel Sulcis, senza escludere l’ipotesi di un’incursione anche in Ogliastra. Intrecci oscuri che diventano il rompicapo per gli inquirenti, chiamati a risolvere il caso del nuovo omicidio nell’abitato di Arzana: il precedente, quello di Cesare Balzano, risale al 4 agosto 2019.

Indagini a tappeto

Le abitazioni di Mino Marongiu sono state passate al setaccio dai militari. Sia quella di via Cadorna, dove è nato e cresciuto e dove stava abitando insieme alla sua compagna, mamma del suo terzo figlio, sia quella in costruzione sul lido di Cea, tra Tortolì e Bari Sardo. Il personale dell’Arma è a caccia di elementi utili per ricostruire gli ultimi mesi di vita dell’uomo, una vita segnata dai guai con la giustizia e che, per sua stessa confidenza al cronista, avrebbe voluto cambiare. Tra martedì e ieri nella stazione dei carabinieri di Arzana sono state convocate diverse persone vicine all’ucciso, soprattutto familiari e amici stretti.

