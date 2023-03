Un aeroporto sempre più amico per i viaggiatori con autismo 

Il 2 Aprile il Costa Smeralda si illumina di blu e diventa l’unico aeroporto italiano a dotarsi di un percorso a tappe che faciliterà le persone con autismo ad orientarsi, dal parcheggio agli spazi dell’aerostazione. Un ambiente complesso e pieno di stimoli, quello dell’aeroporto, che da oggi sarà reso più agevole dall’istallazione di speciali totem così da renderlo fruibile in autonomia. Ideato dall’associazione Sensibilmente ODV e dal Centro Psicopedagogico Maia, il progetto “Kairos” è stato illustrato dall’ad di Geasar, Silvio Pippobello, con Veronica Asara, presidente di Sensibilmente e Marcella Cabras, psicopedagogista, responsabile del Centro psicopedagogico Maia. Alla presentazione hanno partecipato Mark De Laurentis, responsabile della direzione tutela dei diritti dei passeggeri di Enac, il direttore aeroportuale Enac, Alberto Marchesi e l’assessora ai Servizi Sociali di Olbia, Simonetta Lai.

In prima linea

La Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo vedrà la Geasar impegnata in prima linea. «Aderiamo con il nostro contributo – ha detto Pippobello - perché vogliamo mettere tutti in grado di fruire dell’aeroporto». Formazione, attenzione e vigilanza verso il tema dell’accessibilità nelle azioni che Enac porta avanti per il diritto alla mobilità, l’intervento di De Laurentis. “Kairos” si integrerà al progetto di familiarizzazione ”Autismo in viaggio verso l’aeroporto”, in atto dal 2015; tra le possibilità l’utilizzo per le persone autistiche del simulatore di volo (una vera e propria preparazione al viaggio) messo a disposizione da ITAAirways a Fiumicino. Al Costa Smeralda i supporti verticali visivi semplificheranno lo spazio e i servizi dell’aeroporto che si vogliono utilizzare; utilizzano i simboli della comunicazione aumentata alternativa e sono stati arricchiti dai disegni dell’artista Effetto Serra. Il concept lo stesso di SiamoQ, progetto realizzato da Sensibilmente nel rione Isticcadeddu «Ringrazio Geasar per l’efficace lavoro di squadra – ha detto Veronica Asara – l’obiettivo è sempre la promozione dell’autonomia delle persone con disabilità e autismo, e al diritto alla loro mobilità e a vivere appieno nella nostra comunità». Domenica, a partire dalle 17, nell' aeroporto lo spettacolo teatrale “Dario e Daria- non le solite storie”, a cura di Andrea Bebbu e Liliana Molina, le marionette di Effetto Serra e l’estrazione dei biglietti della lotteria a favore di Sensibilmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA