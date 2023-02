Un aereo militare nel giardino di una scuola cagliaritana per imparare la manutenzione 

Vedranno un aereo militare, gli automobilisti di passaggio in viale Marconi a Cagliari, parcheggiato nel piazzale dell’ex istituto tecnico industriale statale “Marconi”. E attorno a quel velivolo, vedranno giovani indaffarati. Nel fare cosa? Nello smontarlo e rimontarlo, pezzo per pezzo, vite per vite. Poi, quando avranno finito la giornata di studio, i circa venti giovani iscritti al corso saliranno ai piani superiori dove ci sarà la foresteria per i fuori sede, oltre che la mensa. Dopo tre anni, cioè dopo il diploma, li vedremo in parte all’aeroporto militare di Decimomannu, che ne assumerà almeno la metà, mentre gli altri troveranno lavoro nelle aziende dell’indotto, in Sardegna e nella Penisola, dove cureranno la manutenzione dei velivoli in dotazione alla nostra Aeronautica militare: aerei, certo, ma anche elicotteri.

La Fondazione

Se le figure professionali specializzate non ci sono, gli Its le creano: nel senso che le formano proprio sulla base delle esigenze del mercato del lavoro. In questo caso il progetto dell’Istituto tecnico superiore (una specializzazione post diploma superiore, rigorosamente pubblica) è della Fondazione senza scopo di lucro Mosos, cioè Mobilità sostenibile e per il mare: ne fanno parte le Università di Cagliari e di Sassari, l’istituto nautico statale “Buccari” di Cagliari e l’ente di formazione professionale Uniform, che è socio fondatore dell’Its.

Un percorso virtuoso

«Vedremo i ragazzi armeggiare su quell’aereo», annuncia Roberto Neroni, che dopo aver presieduto Arst e Area, ora che è in pensione è al vertice di Mosos, «li vedremo agire con i visori per il Metaverso, il 3D virtuale: di aerei ed elicotteri militari conosceranno ogni singolo pezzo, e questo li rende da subito estremamente appetibili nel mondo del lavoro». D’altra parte, l’istruzione pubblica alternativa all’Università - più generosa sotto il profilo culturale, ma la cui preparazione non sempre è immediatamente spendibile nella ricerca di un’occupazione - ha proprio questa missione, voluta dall’Unione europea: “piazzare” subito, e bene, i propri studenti nel mondo produttivo. E siccome gli Its in Italia sono partiti in grave ritardo e il Governo non li ha mai - per così dire - “pubblicizzati” a dovere, quell’aereo militare visibile in una delle strade più trafficate che esistano (viale Marconi) parlerà assai di più delle campagne informative che, appunto, lo Stato non ha fatto. Ecco perché i genitori degli studenti “maturati” non hanno idea di questi percorsi professionali.