Un aereo in mare, l’esercitazione delle capitanerie 

Si è conclusa con successo l'esercitazione internazionale di soccorso Squalo 2023, in applicazione degli accordi Search and Rescue Mediterraneo Occidentale stipulati tra Italia, Francia e Spagna nel 1972, coordinata dal direttore marittimo del nord Sardegna, Capitano di Vascello, Giorgio Castronuovo. L'operazione Squalo 2023, che ha simulato il salvataggio di 60 passeggeri a bordo di un aereo di linea, decollato da Catania alla volta di Olbia che, nel corso di avvicinamento all'aeroporto Costa Smeralda, dichiara mayday, perdendo quota a causa dell'esplosione del motore di dritta con principio di incendio, ha l'obiettivo di provare la validità del piano di emergenza, di verificare l'efficacia della collaborazione tra equipaggi marittimi di enti diversi e di testare l'interfaccia dei soccorsi a mare e a terra. «La Squalo 2023 è servita a rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli enti nazionali e internazionali che quotidianamente operano a salvaguardia della vita umana in mare dimostrando l'elevata capacità di interoperatività tra le varie forze ed evidenziando la capacità di coordinamento che il corpo delle capitanerie di porto esprime nell'assolvimento del suo principale compito», ha detto Castronuovo, presentando l'operazione alla stampa a conclusione di due giorni di lavori per condividere procedure.

