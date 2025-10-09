Un addio nel silenzio per i coniugi uccisi «Ora riposate in pace» 

Una cerimonia intima, senza annunci né inviti. Senza processioni, discorsi al microfono né sottofondi musicali.

L’addio riservato

Dopo dieci mesi a cercare la verità e le indagini non ancora chiuse, c’è almeno una tomba su cui piangere e pregare: nel cimitero di Quartucciu, dove mercoledì pomeriggio sono stati seppelliti i corpi di Luigi Gulisano e Maria Dessì. C’era il figlio Davide, ad accompagnarli, la moglie Laura, con i nipotini Dario e Viola, e gli zii che abitavano poco distante dai due coniugi trovati morti nell’abitazione di via Ghibli, il 5 dicembre dell’anno scorso. Dieci mesi dopo è ancora dolore. Quello di Davide, che quella sera ha perso i genitori e l’unico fratello, Claudio, finire in carcere come unico indagato con l’accusa di duplice omicidio. Una tragedia nella tragedia, che forse impone un doveroso silenzio.

Dolore e verità

Quello stesso silenzio che sembra chiedere Davide, parte offesa nel processo e assistito dall’avvocato Gianluca Aste, a cui affida poche e strazianti parole. «È un sollievo aver potuto finalmente celebrare le esequie dei miei genitori e aver dato loro l'ultimo saluto. Rimane un grande vuoto per la loro scomparsa e una pena profonda per le modalità della loro morte, ma è un conforto sapere che possano riposare in pace e insieme. Il sollievo più grande sarà sapere la verità e per questo mi affido alla giustizia».

E dentro c’è tutto: c’è l’attesa per dare una degna sepoltura ai suoi genitori, il dolore per la loro perdita, la ricerca di quella verità che ancora tarda ad arrivare. Quello stesso silenzio che richiama anche nel necrologio pubblicato ieri: “Finalmente mamma e papà possono riposare in pace e, ad esequie avvenute, ringraziamo quanti ci sono vicini, anche con rispettoso silenzio, sicuri che li ricorderanno con affetto”. E sopra c’è la foto di Luigi e Maria, sorridenti, abbracciati e con gli occhi pieni d’amore e vita. Una vita interrotta all’improvviso, forse per mano di quel figlio e fratello che secondo quanto stabilito dalla perizia disposta dal Gip Ermengarda Ferrarese potrebbe aver soffocato il padre e strangolato la madre per motivi economici. Per ora la chiusura dell’incidente probatorio ha permesso di restituire le salme ai familiari.

Il silenzio

Quello stesso silenzio che da quasi un anno sembra avvolgere il palazzone coi mattoncini rossi al civico 5 di via Ghibli, al Quartiere del sole, dove Luigi Gulisano, 79 anni, ex agente di commercio, e la moglie Maria di due anni più grande, vivevano e pensavano al futuro. A quel Capodanno già prenotato a Orosei, saltato all’improvviso. Così come il pranzo di Natale, da trascorrere in famiglia. Tra l’incredulità di chi nel quartiere ha pianto per questa coppia riservata ma sempre cordiale.

Lì, in quel palazzone che ora non ha più l’impalcatura, si sono a lungo concentrate le indagini e i rilievi dei Ris e dei Carabinieri. A caccia di indizi per cercare di capire ciò che ancora oggi sembra difficile da comprendere. Con un unico indagato: Claudio, il figlio più piccolo dell’anziana coppia, che poco prima di finire in carcere a Uta, pubblicava sulla sua pagina Facebook un cero acceso, posato sulle mani aperte. E alla richiesta di spiegazioni rispondeva: «Ancora non sappiamo». Poi il silenzio. Il resto sono le tante tappe dell’inchiesta, con la chiusura dell’incidente probatorio e l’attesa per la conclusione delle indagini preliminari.

