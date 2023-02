Un acquedotto di epoca romana blocca i lavori in piazza Matteotti 

Gli archeologi hanno concluso le prime indagini, trasmesse qualche giorno fa a Regione e Arst. «Si tratta di ritrovamenti importanti», racconta la sovrintendente Monica Stocchino, «sotto terra ci sono edifici di carattere monumentale di età romana. Quasi certamente si tratta di un acquedotto». E adesso? I lavori nella zona sono fermi, in attesa di capire come procedere. «L’intenzione è di tutelare e valorizzare il bene archeologico, e infine renderlo fruibile al pubblico», dice Stocchino, che precisa: «Tutto sarà deciso in un tavolo di concertazione con gli altri enti coinvolti. L’auspicio è che il ritrovamento interferisca il meno possibile con i piani per la nuova linea della metropolitana».

Un acquedotto di epoca romana. Non uno qualsiasi, ma una struttura «su cui si innestava l’intera rete della città». Una costruzione nel cuore dell’antica Cagliari, che gli esperti definiscono «di carattere monumentale». Il ritrovamento è di primo piano ed è destinato a rivoluzionare il progetto della Linea 3 della metropolitana leggera. I resti archeologici si trovano proprio al capolinea del nuovo tracciato, all’esterno della stazione dei treni di piazza Matteotti. L’impresa che sta realizzando i lavori per sistemare i binari ha avviato gli scavi. E a poco più di un metro di profondità ha trovato vasche e condotte.

La relazione

Gli archeologi hanno concluso le prime indagini, trasmesse qualche giorno fa a Regione e Arst. «Si tratta di ritrovamenti importanti», racconta la sovrintendente Monica Stocchino, «sotto terra ci sono edifici di carattere monumentale di età romana. Quasi certamente si tratta di un acquedotto». E adesso? I lavori nella zona sono fermi, in attesa di capire come procedere. «L’intenzione è di tutelare e valorizzare il bene archeologico, e infine renderlo fruibile al pubblico», dice Stocchino, che precisa: «Tutto sarà deciso in un tavolo di concertazione con gli altri enti coinvolti. L’auspicio è che il ritrovamento interferisca il meno possibile con i piani per la nuova linea della metropolitana».

Le novità

Ma un cambio di rotta – cioè una variante al progetto iniziale – è necessario. Non si tratta di piccoli ritocchi: «Tutta la zona attorno alla stazione è fortemente indiziata», chiarisce la sovrintendente. Insomma: spostando di qualche metro la fermata dei tram si rischia di trovare altri reperti.

Il contrattempo farà slittare in avanti il termine dei cantieri, previsto per la fine del 2024. E non è detto che le sorprese finiscano qui. Perché lungo il nuovo tracciato della metropolitana leggera ci sono diverse aree in cui gli scavi per posare i binari potrebbero riportare in superficie pezzi della vecchia “Carales” (come la chiamavano i romani). I punti in cui sono possibili nuovi ritrovamenti, a leggere la «relazione archeologica preliminare» del progetto, sono almeno tre. Il primo è tra viale Diaz, via XX Settembre e l’innesto di via Roma: la consulenza dell’università di Cagliari evidenzia una probabilità elevata di incappare nei resti delle «mura urbane di epoca romana», che si troverebbero «a 5,5 metri dall’attuale piano stradale».

Le previsioni

L’altro punto sensibile è in viale Cimitero, dove i lavori proseguiranno nei prossimi mesi. «Tutta la prima parte della Linea 3, tra via Dante e viale Cimitero ricade in area “sensibilità elevata”, nella quale il numero di ritrovamenti e la loro localizzazione diffusa, nonché la profondità dei depositi, consentono di ipotizzare la possibilità di nuovi rinvenimenti in sede di scavo», è scritto nella relazione archeologica.

La mappa

L’ultima zona a rischio è quella di piazza Matteotti, a pochi metri dove dove gli operai hanno già ritrovato l’acquedotto “monumentale”. In quell’area ci potrebbe essere anche una “fullonica”, quella che oggi chiameremmo lavanderia, ma che ai tempi dei romani era qualcosa di più complesso: solitamente si trovava vicino agli assi viari principali delle città e oltre ai settori dedicati al lavaggio dei tessuti e degli abiti c’erano spazi per l’esposizione e la vendita. I possibili contrattempi però non riguardano solo il legame con la città antica. Da qualche settimana gli scavi in viale Diaz, dove gli operai stavano lavorando alle vasche per potenziare la rete pluviale ed evitare gli allagamenti in caso di temporali, sono sospesi. Sotto l’attuale corsia preferenziale per gli autobus il terreno è imbevuto di idrocarburi. L’origine è ancora sconosciuta: potrebbe trattarsi di una vecchia perdita delle condotte fognarie (in cui qualcuno avrebbe versato benzina o gasolio) o nelle vicinanze potrebbe esserci un oleodotto non censito. Di sicuro il calendario dei lavori dovrà essere rivisto: prima di procedere col cantiere sarà necessaria una bonifica dei terreni.

