Un acido ha ucciso lo skipper 

Cercava le tracce di acido solfridrico il medico legale incaricato dell’autopsia sul corpo di Giovanni Marchionni. E la risposta alle domande del pubblico ministero è arrivata. Gli esami, istologico e tossicologico, hanno confermato la presenza della sostanza letale (un gas asfissiante) nei tessuti della vittima.

Le indagini sono quelle sulla tragica fine dello skipper campano di 21 anni, una consulenza accurata sulla morte dello skipper campano di 21 anni, trovato senza vita su uno yacht ormeggiato a Portisco la mattina dell’otto agosto dello scorso anno. Stanno trovando conferma i sospetti dei familiari del ragazzo e dei loro legali, gli avvocati Gabriele Satta e Maurizio Capozzo. Giovanni ha inalato acido solfidrico mente dormiva dentro uno spazio angusto, a bordo dello yacht, l’imbarcazione dove lavorava. Va detto subito che questo dato non risolve il giallo, ma di sicuro apre uno scenario che richiede approfondimenti.

Uova marce

Il ragazzo di Bacoli non è morto per un malore, non ha assunto sostanze stupefacenti. Alcuni testimoni sentiti dalla Polizia di Stato, parlarono subito di un forte fetore di uova marce, che si sarebbe sentito a lungo nel pontile della tragedia, odore simile a quello dell’acido solfidrico. Il gas asfissiante potrebbe essere stato prodotto dal surriscaldamento dell’acido solforico delle batterie al piombo, presenti sullo yacht dove dormiva la vittima (imbarcazione attualmente sotto sequestro). La parola ora passa ai magistrati della Procura di Tempio, balza agli occhi la mancata segnalazione del decesso, nella primissima e decisiva fase delle indagini, agli ispettori del lavoro della Asl di Olbia (Spresal). L’armatore dello yacht, assistito dagli avvocati, Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, insiste per il dissequestro della barca.

«Giovanni era al lavoro»

Gli avvocati della famiglia Marchionni hanno dichiarato: «Auspichiamo che la Procura faccia piena luce». Anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha commentato gli ultimi sviluppi delle indagini: «Giovanni non è morto per un malore, per una notte sregolata. Fu detto in quelle ore di grande dolore, qualcuno tentò di farci credere questo. Adesso diteci la verità».

RIPRODUZIONE RISERVATA