Un accordo per stanare gli evasori 

Un patto tra il Comune e l’Agenzia delle entrate per rafforzare la lotta all’evasione fiscale. L’intesa, che ha durata triennale, è stata firmata ieri dal sindaco Pietro Pisu e dal direttore regionale dell'Agenzia, Giampasquale Luigi Rodriquens.

Sono diverse le iniziative che verranno messe in campo per incrementare lo scambio di notizie e l’incrocio delle banche dati tra l’Ente e il fisco con l’obiettivo di stanare gli evasori e rendere i cittadini «sempre più consapevoli che pagare le tasse conviene a tutti», afferma Pisu.

Lotta agli evasori

«I cittadini meritano di avere servizi migliori e senza aggravi per le loro tasche. Occorre, però, che tutti contribuiscano secondo le proprie capacità. L’accordo fra il Comune di Quartucciu e l’Agenzia delle entrate segna l’avvio di questo circolo virtuoso, grazie alla condivisione delle informazioni e delle conoscenze in possesso delle diverse amministrazioni», evidenzia con soddisfazione il primo cittadino.

L’amministrazione, infatti, potrà inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni su eventuali casi di evasione fiscale che riguardano il commercio e le professioni, le residenze fittizie all’estero, gli affitti in nero, le plusvalenze derivanti dalla cessione di aree edificabili e fabbricati, la disponibilità di beni e servizi di rilevante valore, a fronte di modeste dichiarazioni dei redditi.

Come funziona

«Le segnalazioni del Comune, complete di nome e cognome, codice fiscale o partita Iva del contribuente, viaggeranno online, tramite Siatel, il canale telematico di comunicazione tra Agenzia ed enti locali», spiega l’assessore al bilancio Carlo Secci, «sarà poi compito dei funzionari del Fisco vagliare le informazioni caso per caso e procedere agli eventuali controlli».

Grazie all’accordo, il Comune di Quartucciu riceverà il 50 per cento delle somme incassate dall’Erario, anche a titolo non definitivo, sulla base delle segnalazioni presentate. «Inoltre, come da noi richiesto, per i dipendenti municipali che verranno impiegati nelle attività di accertamento verrà programmata una formazione specifica tenuta dai funzionari specializzati dell’Agenzia delle entrate», aggiunge Secci.

L’Agenzia delle entrate ha, infatti, in programma un intenso ciclo di formazione per i funzionari comunali che faranno parte delle task force. L’intesa punta a valorizzare l’azione dei Comuni in chiave anti-evasione, facendo leva sul loro radicamento nel territorio e sulla loro profonda conoscenza delle dinamiche socio-economiche locali.

Lo scorso 7 luglio scorso anche il vicino Comune di Quartu ha siglato un accordo analogo.

