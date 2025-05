Un abbraccio nel segno della Madonna 

Sotto il segno di Maria. L’ultimo capitolo da guida della chiesa turritana si è svolto per l’arcivescovo Gian Franco Saba, ieri come al principio, otto anni fa, nell’impronta mariana. Il saluto di inizio mandato al santuario della Beata Vergine delle Grazie, nel 2017, ha segnato infatti anche l’addio, nella chiesa di San Pietro in Silki che ne ospita il simulacro con lo scioglimento del Voto alla Madonna. Una tradizione che a Sassari vige da 83 anni, da quando l’allora arcivescovo Arcangelo Mazzotti chiese a Maria che la città venisse risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. «La Signora di nostra città- riflette Saba durante il Pontificale in piazza d’Italia - è la discepola più eloquente della logica missionaria, dell’accoglienza. Mi sembra un bel modo di congedarsi, perché non si lega niente a noi».

Il saluto

Davanti al Palazzo della Provincia e ad almeno 2mila persone, l’arcivescovo, che dal 30 maggio rivestirà l’incarico a Roma di Ordinario Militare d’Italia, riceve prima della messa le parole degli esponenti delle altre religioni, come l’Imam del capoluogo turritano, e delle istituzioni, tra cui quella del primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia. «Hai voluto costruire e non dividere- dichiara Mascia- Da noi viene un abbraccio corale». Il primo inquilino di Palazzo Ducale fa anche benedire al prelato un sudario che sarà esposto in Comune, ulteriore traccia della Terza giornata della Pace, istituita proprio da Saba in occasione della ricorrenza identitaria sassarese. «Senza alcuna strategia- risponde l’arcivescovo- ci salutiamo in questo appuntamento che definirei di famiglia». Lui, che si sente come “un nano sulle spalle dei giganti”, ripercorre qualche tappa della sua opera, dalla ricerca di un nuovo umanesimo alla Fondazione Accademia. «Un pensiero particolare va al tessuto sociale e a questa città. Una città dal volto universale e che, spero, non chiuderà le porte a nessuno». Un discorso breve che, in piazza, devia per un attimo dallo scenario liturgico concedendo un laico “Avanti, Fortza Paris”.

Poi la processione conclusiva per Saba, tra vicoli e vie cittadine, dietro quella statua della Vergine a cui si è più volte appellato nel periodo del Covid, implorando, come il suo illustre predecessore, la liberazione dal pericolo incombente. E a San Pietro in Silki infine l’addio a Sassari davanti, dice, “allo sguardo di Maria che orienta tutto”.

