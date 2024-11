Un abbraccio lungo tre chilometri 

All’arrivo, nel piazzale del centro sportivo di Domusnovas, poco prima che il corteo prenda forma, il lavoro di assemblaggio è già in corso da ore: Alma Piscedda e varie socie dell’associazione “I fili emozionali di Alma” stanno componendo i vari tronconi della sciarpa in lana di 3 chilometri che le stesse socie, insieme ad altre volontarie, avevano iniziato a realizzare fin dal maggio scorso per unire idealmente i paesi di Domusnovas e Musei.

Il lavoro

Poi, alle 10.30, ecco che il primo lembo della sciarpa con i colori arcobaleno della pace, lentamente inizia a muoversi verso Musei per realizzare quell’abbraccio solidale e tra i due comuni e centrare l’obiettivo del progetto “Fili a 4 zampe”. «Ma già essere riuscite a mettere oltre 100 persone a ricamare e cucire per mesi, - commenta l’ideatrice Alma Piscedda - e il fatto di trovarci oggi tutti in cammino per raggiungere lo stesso obiettivo, è di per se una grande vittoria». Con in testa i mezzi ed il personale dell’Adavd (la protezione civile di Domusnovas) e lungo il percorso quelli dell’Avad (il servizio 118 di Domusnovas), il corteo, inizia a srotolare l’enorme sciarpa. Non mancano inciampi e soste ma tutto si risolve con qualche urlo e tanti sorrisi. Tra le prime del corteo, a bordo della sua carrozzina, c’è Fidalma Porcu, 93 anni: «Lavoro la lana fin da maggio per contribuire. Questo - scherza - è un bell’abbraccio tra due paesi che si contendevano le ragazze ai tempi di quando ero giovane». Donatella Meloni è poco più indietro: «Gestisco una colonia felina e stravedo per gli animali, sono qui anche per dare un contributo al rifugio per cani di Gonnosfanadiga». Daniele Atzei è uno dei pochi uomini presenti: «Risiedo in Spagna ma mia madre si è data tanto da fare per questo progetto, non ho potuto dire di no». Emanuele Frongia vede nel progetto «un segnale importante da diffondere in comunità sempre più disgregate». Luciana Marras, socia de “I Fili emozionali di Alma”, si rifà ai concetti di Maria Lai: «Questa sciarpa è fatta di tanti piccoli fili capaci di unire paesi e persone. Sono proprio i fili che dobbiamo sempre sforzarci di cercare per creare condivisione e solidarietà». Carla D’Angelo è intenta a cercare di contenere l’esuberanza del suo setter inglese Tommy: «Splendido il lavoro svolto dal rifugio di Gonnosfanadiga al quale verrà fatta la donazione, qui per fare la mia parte».

Il plauso

Il sindaco di Musei Sasha Sais parla di «splendido abbraccio sociale reso possibile da persone e associazioni unite per un unico scopo». Maria Elena Lusci, vice sindaca di Domusnovas, ritiene che «eventi come questo ci ricordino l’importanza di valori quali unione e condivisione, che rischiamo di perdere». L’approdo del corteo è nello spiazzo verde, all’ingresso del paese, in cui spicca la scritta Musei. Qui un banchetto allestito dall’associazione Rete Donne Musei rifocilla i partecipanti mentre, dopo i ringraziamenti, Alma Piscedda e varie socie iniziano a smantellare la sciarpa per dar vita a quel “riciclo creativo” che animerà, il 30 novembre a Domusnovas, la seconda parte del progetto.

