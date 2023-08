Un 80enne salvato dai vigili 

Un 80enne che vive da solo in un appartamento in via Tazzoli è stato soccorso dalla polizia locale, grazie alla tempestiva segnalazione alla Polizia municipale di una figlia.

L’uomo è stato trovato vicino alla porta d’ingresso, steso a terra, immobile e in affanno, vittima di un malore all’interno della sua abitazione nel quartiere vicino ai carabinieri che lo teneva bloccato per diverse ore del giorno fino ad impedirgli di chiamare i soccorsi e senza avere le forze di rialzarsi per chiedere aiuto.

L’allarme

A lanciare l’allarme è stata una figlia che dalla Calabria, dove vive, aveva chiamato il padre, come ogni giorno, senza però riuscire ad avere risposta.

Dopo ripetuti tentativi la figlia sempre più preoccupata pensava bene di mettersi in contatto con la centrale operativa della Polizia locale che immediatamente interveniva nell’abitazione.

L’intervento

«La porta era semichiusa e le nostre ripetute chiamate si perdevano nel vuoto. A quel punto, considerato il possibile pericolo per la persona, un agente entrava nell’abitazione attraverso una finestrina e altri due non senza difficoltà dalla porta. Lì, proprio a ridosso dell’entrata, abbiamo trovato l’anziano signore accasciato per terra, in evidente sofferenza ma comunque cosciente», racconta il comandante della Polizia municipale, Gianni Uras.

Dagli agenti partiva la richiesta urgente al 118 che arrivava velocemente.

Il ricovero

Dopo un primo intervento da parte del personale medico dell’ambulanza, l’anziano veniva trasportato al San Martino e dopo un primo passaggio al Pronto soccorso trasferito in reparto.

Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e si può con un gran sospiro di sollievo parlare di scampato pericolo; la chiamata della figlia e il tempestivo intervento dei vigili urbani sono stati determinanti per evitare conseguenze peggiori.

La figlia è stata poi contattata dagli agenti della municipale che l’hanno rassicurata sulle condizioni di salute del padre oltre a confermarle che le chiavi dell’appartamento rimanevano custodite nel comando di polizia locale.

Le segnalazioni

«Al nostro arrivo l’uomo presentava segno di forte disidratazione e un’evidente sofferenza generale. La tempestività della segnalazione e il soccorso quanto più possibile veloce in circostanze come questa sono determinanti. Non è la prima volta – conclude Gianni Uras - che veniamo chiamati ad intervenire in situazioni critiche. Anche questo caso dimostra che le segnalazioni, tanto più efficaci se tempestive, dei parenti, dei vicini di casa e di chiunque altra persona può evitare conseguenze molto gravi».

RIPRODUZIONE RISERVATA