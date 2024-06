Un 76enne sotto accusa: «Voleva uccidere il nipote, ma l’arma si è inceppata»  

La Procura non sembra avere dubbi, tanto da aver chiesto il giudizio immediato alla fine delle indagini. Quello che in apparenza sembrava un violento litigio tra zio e nipote, avvenuto il 19 febbraio scorso in via Tasso, sarebbe stato invece un vero e proprio tentato omicidio, non finito in tragedia solo perché la pistola impugnata da Roseo Porcu, 76 anni, si sarebbe inceppata. Poi il nipote, scampato all’agguato, sarebbe riuscito a disarmare l’anziano parente, portandogli via l’arma e rimanendo ferito ad una mano per un morso.

Le chiamate al 112

I carabinieri erano intervenuti poco verso le 22, dopo una serie di chiamate alla centrale operativa del 112. Secondo una prima ricostruzione, effettuata grazie alle testimonianze raccolte dai militari, a far esplodere la discussione in famiglia sarebbe stata la convinzione dell’anziano che il nipote fosse responsabile del blocco dei suoi conti. Poi la lite e l’arma spuntata all’improvviso che, per fortuna, si sarebbe bloccata con il colpo in canna. La pistola era poi stata recuperata e sequestrata dalla pattuglia intervenuta, mentre il giovane era stato soccorso da un’ambulanza del 118 e curato per una ferita alla mano. Per lui la prognosi era stata di una settimana.

Le indagini

Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, avrebbero ricostruito che il grave episodio sarebbe avvenuto alle 21.55. All’arrivo della pattuglia, i militari avevano trovato per strada il ragazzo sanguinante e ferito alla mano destra. Poco prima, secondo la ricostruzione degli investigatori, Roseo Porcu l’avrebbe affrontato con una Beretta calibro 9. L’anziano avrebbe premuto varie volte il grilletto, ma senza riuscire a sparare perché la semiautomatica si sarebbe inceppata subito. Da qui l’ipotesi di tentato omicidio. Sempre secondo l’accusa, l’indagato avrebbe cercato anche di disallineare le telecamere di sorveglianza piazzate a oltre tre metri d’altezza. Entrato nella palazzina, Porcu avrebbe cercato di sparare vari colpi al nipote dalle scale, premendo più volte il grilletto, ma la pistola sarebbe rimasta bloccata. L’arma è poi stata recuperata dai carabinieri con la sicura inserita, ma con dei segni che farebbero pensare ad un inceppamento.

Giudizio immediato

Nelle scorse settimane il pm Pilia ha chiesto al Gip di consentire il giudizio immediato, ovvero andare direttamente a processo saltando l’udienza preliminare. Una procedura possibile quando l’indagato è stato invitato a rendere interrogatorio e quando la Procura ritiene di aver raggiunto l’evidenza della prova. Secondo gli inquirenti, l’anziano avrebbe pensato che il nipote fosse responsabile del blocco dei suoi conti ad opera della Guardia di Finanza. Fatto in realtà non reale, ma decisivo - per i carabinieri - ad armare la mano del 76enne.

RIPRODUZIONE RISERVATA