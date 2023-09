Un 76enne schiacciato dal suo Suv 

Tragedia nella notte a Monte Littu, località a pochi chilometri da Loiri. Un uomo di 76 anni, Giovanni Ghisu, di Olbia, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Provinciale 24 in un tratto di strada non particolarmente pericoloso. La ricostruzione dei fatti è molto difficile, la vittima è stata travolta dalla sua auto che si trovava in punto della Sp 24 con una lieve pendenza. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia che hanno effettuato i rilievi dopo la mezzanotte di domenica. Giovanni Ghisu viaggiava a bordo di un suv e probilmemente stava rientrando a casa. Per ragioni che sarà difficile chiarire, si è fermato ed è sceso dalla sua autovettura. Stando ai rilievi dei carabinieri il mezzo ha percorso qualche metro e ha travolto il pensionato, schiacciandolo. Per Ghisu non c’è stato niente da fare, i medici del 118 arrivati nella frazione loirese di Monte Littu hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le cause dell’incidente

I carabinieri, in attesa di ulteriori riscontri non hanno formulato, per ora, alcuna ipotesi sulle ragioni per le quali il pensionato sia finito nella traiettoria del suv in movimento, dopo essere sceso dal mezzo.

Trovare una spiegazione dell’incidente non è semplice, le ipotesi sono diverse. Ghisu potrebbe essersi fermato volontariamente sulla Provinciale intorno alle mezzanotte di domenica per poi fare qualche passo sulla strada. Il suv si trovava sicuramente in punto rialzato rispetto allo slargo dove è stato trovato Ghisu e si è messo in movimento perché non era stato azionato il freno di stazionamento. Il pensionato avrebbe anche cercato disperatamente di fermare l’auto che gli veniva addosso. Un tentativo che non ha avuto alcuno effetto. L’altra possibile ricostruzione vede la vittima a bordo strada dopo un incidente che potrebbe avere messo fuori uso il suv. L’uomo potrebbe avere tentato di muovere il mezzo spingendolo o cercando comunque di spostarlo. Ma il suv, che era in prossimità di un punto in pendenza, è rovinato addosso a Ghisu.

Le indagini

I magistrati della Procura di Tempio, alla luce delle informazioni raccolte dai carabinieri di Olbia, ha dato il via libera alla restituzione della salma. I funerali di Giovanni Ghisu saranno celebrati oggi a Olbia.

