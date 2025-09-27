VaiOnline
Ghilarza.
28 settembre 2025 alle 00:54

Un 69enne deceduto da giorni nell’appartamento, ieri la scoperta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era deceduto già da qualche giorno il pensionato 69enne Mariano Taccori, originario di Neoneli, celibe e senza figli. È stato rinvenuto privo di vita verso le 12.30 di ieri nel suo appartamento al primo piano in via monsignor Zucca a un centinaio di metri dal campo sportivo. Qui viveva in affitto dopo aver lasciato il suo paese dove lavorava come caposquadra di Forestas.

Persona molto riservata, non si vedeva in giro da qualche giorno e la proprietaria dell'appartamento al piano terra si è preoccupata dopo aver sentito anche uno strano odore che arrivava dal piano superiore. Dopo aver suonato più volte il campanello senza risposta ha subito avvisato le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Abbasanta che hanno forzato la porta d'ingresso trovando l'uomo morto nel proprio letto.

Il medico dell’ambulanza del 118 arrivata ne ha constatato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Un dramma della solitudine che ha colpito gli abitanti dello storico rione Iscra, dove abitualmente i rapporti personali sono sempre molto intensi. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 