Un 69enne deceduto da giorni nell’appartamento, ieri la scoperta 

Era deceduto già da qualche giorno il pensionato 69enne Mariano Taccori, originario di Neoneli, celibe e senza figli. È stato rinvenuto privo di vita verso le 12.30 di ieri nel suo appartamento al primo piano in via monsignor Zucca a un centinaio di metri dal campo sportivo. Qui viveva in affitto dopo aver lasciato il suo paese dove lavorava come caposquadra di Forestas.

Persona molto riservata, non si vedeva in giro da qualche giorno e la proprietaria dell'appartamento al piano terra si è preoccupata dopo aver sentito anche uno strano odore che arrivava dal piano superiore. Dopo aver suonato più volte il campanello senza risposta ha subito avvisato le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Abbasanta che hanno forzato la porta d'ingresso trovando l'uomo morto nel proprio letto.

Il medico dell’ambulanza del 118 arrivata ne ha constatato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Un dramma della solitudine che ha colpito gli abitanti dello storico rione Iscra, dove abitualmente i rapporti personali sono sempre molto intensi. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA