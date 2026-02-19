VaiOnline
Ales.
20 febbraio 2026 alle 00:18

Un 59enne trovato morto in giardino 

Ieri alle prime luci dell’alba è scattato l’allarme. In un’abitazione in corso Umberto, a pochi passi dal centro di Ales, è stato trovato morto un 59enne che viveva da solo.

A dare l’allarme i vicini di casa che hanno trovato molto strano il fatto che l’abitazione del disoccupato avesse ancora tutte le luci accese. Il corpo del 59enne è stato trovato dopo poco tempo dai carabinieri della stazione locale, intervenuti nel giro di pochi minuti, disteso nel giardino.

Si tratta quasi sicuramente di una morte naturale dovuta ad un malore che non ha lasciato scampo al disoccupato anche se, per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, il magistrato ha disposto l’autopsia.

Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco, Francesco Mereu, «molto dispiaciuto per quanto è accaduto».

