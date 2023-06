Un “5+1” al Superenalotto da 647mila euro 

«Al momento non ho avuto una conferma ufficiale dalla Sisal, ma se tutto questo è vero, ed è vero, sono felicissimo», dice Davide Pisu visibilmente frastornato, «ho un mix di emozioni: meravigliato e contento per chi ha vinto questa importante somma di denaro. Il nostro locale è frequentato da persone semplici e comuni, magari è qualcuno che ne ha davvero bisogno».

La Dea bendata questa volta ha baciato Quartucciu dove, ieri sera, uno scommettitore ha centrato un “5+1” da 647.063,27 euro nella prima estrazione di giugno del Superenalotto. La giocata fortunata è stata effettuata nella tabaccheria “Punto Centrale” di Davide Pisu, aperta oltre cinquant’anni fa dai suoi genitori nella centralissima via Nazionale. Però si nasconde ancora il “6”, e il Jackpot adesso è salito vertiginosamente a 39,3 milioni di euro.

Mistero

Ancora non si conosce l’identità del vincitore o della vincitrice, ma la notizia della consistente vincita ha subito fatto il giro della città. Così intorno alle 21 è partita la caccia al fortunato (o alla fortunata) e tanti curiosi si sono recati nella tabaccheria per sapere qualcosa in più.

«Al momento non ho avuto una conferma ufficiale dalla Sisal, ma se tutto questo è vero, ed è vero, sono felicissimo», dice Davide Pisu visibilmente frastornato, «ho un mix di emozioni: meravigliato e contento per chi ha vinto questa importante somma di denaro. Il nostro locale è frequentato da persone semplici e comuni, magari è qualcuno che ne ha davvero bisogno».

La nota ufficiale

A dare la notizia della giocata vincente in territorio quartuccese è stata Agipronews, l’agenzia nazionale di stampa dei giochi e delle scommesse: la vincita dunque è già stata certificata, ma Davide Pisu, seppur molto emozionato, preferisce parlare con cautela e aspettare la conferma per poter fare festa. «In questo momento non ho propria idea di chi possa essere il fortunato o la fortunata, qui è un viavai continuo di giovani, anziani, pensionati e persone di passaggio: non so proprio se la vittoria è rimasta a Quartucciu».

I precedenti

Non è però la prima volta che la fortuna bussa a Quartucciu. Nel 2020 a regalare un pizzico di fortuna al vincitore è stato il bar-ricevitoria “Magi Bar” di Luigi Olla in via Mogoro: un padre di famiglia aveva giocato un gratta e vinci da soli tre euro, portandosi a casa duecento mila euro.

Mentre dieci anni fa è stato sempre il bar tabacchi di via Nazionale a registrare, con il Superenalotto, una vincita con una cifra simile a quella di oggi. «Il 2 giugno è un giorno festivo, non so se la comunicazione ufficiale da parte della Sisal arriverà subito», sottolinea Pisu, «magari si avvicinerà il vincitore o la vincitrice con la schedina in mano a stappare una bottiglia insieme a noi».

