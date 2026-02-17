VaiOnline
Pirri.
18 febbraio 2026 alle 00:25

Un 49enne danneggia il braccialetto elettronico Poi aggredisce e minaccia i carabinieri: arrestato 

Era agli arresti domiciliari nella sua abitazione con braccialetto elettronico ma improvvisamente il dispositivo ha inviato un segnale di non funzionamento. Immediatamente i carabinieri sono arrivati a Pirri nell’abitazione di Emanuele Perra, 49 anni, verificando un danneggiamento al braccialetto. L’uomo, come ricostruito dai militari del nucleo radiomobile della compagnia, avrebbe però reagito in malo modo: si è rifiutato di collaborare, passando poi agli insulti e alle minacce, arrivando poi allo scontro fisico. A quel punto, dopo aver gettato a terra il braccialetto elettronico, danneggiandolo definitivamente, è stato bloccato a fatica e arrestato dai carabinieri.

Perra è stato accompagnato nella caserma di via Nuoro con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni di pubblica utilità. Poi il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima in programma per stamattina. Difeso dall’avvocato Stefano Piras, in questa occasione potrà fornire la sua versione su quanto accaduto. (m. v.)

