Un 42enne investito da un’automobile sulla Provinciale 

Grave incidente stradale sulla strada Provinciale 3, che collega Villaspeciosa a Decimoputzu: un uomo di Villaspeciosa è stato investito da un’auto durante la notte di ieri. Il fatto è accaduto intorno all’una, quando un’autovettura, con due persone a bordo, ha travolto un quarantaduenne di Villaspeciosa mentre camminava sul bordo della strada in direzione di Decimoputzu. Al volante dell’auto, una Lancia, si trovava un ventiseienne di Uta, nel sedile del passeggero un’amica trentaduenne di Decimoputzu.

L’impatto è stato violentissimo, a rimanere a terra è stato il quarantaduenne Sisinnio Batzella, che camminava nel tratto di strada privo d’illuminazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza medicalizzata del 118, che ha prestato i primi soccorsi al ferito, poi il trasporto, con codice rosso, a ll’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’uomo ha riportato diverse ferite, ma attualmente non si trova in pericolo di vita, incolumi i due occupanti dell’auto. Le indagini per capire la dinamica, ed eventuali responsabilità, sono state subito avviate dai carabinieri di Decimomannu. I militari, durante i primi accertamenti, hanno eseguito i rilievi planimetrici e controllato i documenti di guida e circolazione dell’autista, che sono risultati in regola. Ora si cerca di capire se potrebbero sussistere responsabilità da parte delle persone coinvolte, o verificare eventuali colpe da entrambe le parti. I dati raccolti dai carabinieri potranno essere utilizzati per eventuali procedimenti giudiziari. (a. cu.)

