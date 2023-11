Un 36enne ucciso da un’overdose 

Tragedia ieri pomeriggio a due passi dal colle di San Michele: un 36enne è morto per un’overdose. Il corpo è stato notato da alcune persone nello sterrato che si trova tra il parco e il muro del seminario arcivescovile. I soccorsi del personale del 118 non sono serviti: nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore dell’uomo ha smesso di battere.

Immediati gli accertamenti da parte degli agenti della Squadra volante e della Scientifica. Sulle cause del decesso non ci sarebbero dubbi: il 36enne, residente a Settimo San Pietro, sarebbe morto per overdose. La zona è molto frequentata da chi vuole consumare sostanze stupefacenti. Le segnalazioni e le denunce degli abitanti della zona non sono servite a niente: attorno all’area del colle di San Michele si continua a morire per overdose. La Procura oggi deciderà se disporre l’autopsia. (m. v.)

