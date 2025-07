Un 23enne denunciato per furto 

Si è impossessato di alcune confezioni di profumi, sistemandole nello zaino per poi allontanarsi dal negozio, nel quartiere di Stampace, senza pagare. Un 23enne è stato notato da una donna che ha immediatamente avvisato gli agenti della Polizia Locale: grazie alle descrizioni l’uomo è stato rintracciato poco dopo in piazza Matteotti. Il giovane alla vista dei poliziotti ha cercato la fuga, opponendo resistenza. Alla fine è stato immobilizzato: nello zaino aveva cinque confezioni di profumo, restituite al titolare dell’attività commerciale.

Per il 23enne, di nazionalità senegalese con precedenti specifici, è scattata la denuncia per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le operazioni di fotosegnalamento negli uffici della Polizia Scientifica, è potuto tornare in libertà. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA