«Un 2023 da bollino rosso? In pericolo è la specie umana» 

È stato un 2023 da bollino rosso, fra temperature torride e la difficoltà di raggiungere lo zero termico anche sulle Alpi, dove si spala neve artificiale sulle piste, pur di accontentare i tanti sciatori.

Speranza

E mentre si potrebbe pensare che il Pianeta sia in pericolo, in Antartide le tenaglie del grande freddo, fortunatamente non si allentano. «A Concordia non si percepisce un cambiamento climatico di breve termine. La base è sopra uno strato di ghiaccio spesso 3 km, a 1000 km dalla costa. L'inerzia del ghiaccio, qua nell’Altopiano, è enorme, e la temperatura media nel lungo periodo non è cambiata nel corso degli ultimi anni». Lo dice Marco Buttu (42 anni) ingegnere elettronico di Gavoi che lavora all’Istituto nazionale di astrofisica a Cagliari, alla sua terza missione in Antartide, sfidando temperature sotto zero e lunghi periodi al buio.

«Esseri umani ingenui»

E sul fatto che il pianeta sia in pericolo ribadisce: «Non credo. Penso invece che noi esseri umani siamo ingenui e presuntuosi. Con le nostre azioni non metteremo di certo in pericolo la Terra. Metteremo in pericolo noi stessi e le specie che in questo minuscolo intervallo temporale della nostra vita condividono con noi il pianeta». E sui comportamenti di noi stessi precisa: «Al limite ci estingueremo, perché non siamo così intelligenti. La Terra invece, continuerà a orbitare attorno al sole indifferente del fatto che noi piccole creature ci siamo estinte o meno. E il sole continuerà a sorgere, incurante della nostra sorte». Lo ribadisce con fermezza il ricercatore, già da ottobre in missione, fra un’estate climatica con picchi sotto i -30, in attesa della fase più difficile: «Attualmente in base siamo circa 60 fra ricercatori e tecnici – aggiunge Buttu – a breve resteremo solo noi tredici fra cui 5 italiani, insieme ai colleghi francesi. Gli altri torneranno a casa e non saremo più raggiungibili per mesi. Attualmente riusciamo a ricevere i convogli con i rifornimenti, dopodiché faremo affidamento sulle scorte». Qui, dove le forme di vita sono pressoché assenti e gli unici avamposti sono quelli scientifici, va avanti il Programma nazionale di Ricerche in Antartide finanziato dal ministero dell’Università e ricerca, con il coordinamento scientifico del Cnr e la pianificazioni e organizzazione logistica dell’Enea. Supportati dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - Ogs per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi. La missione di Buttu proseguirà fino a dicembre 2024: «Ho seguito un programma di addestramento specifico e trascorro il tempo libero facendo yoga e scrivendo il mio prossimo romanzo. Grazie alla linea Starlink riesco a stare in contatto con i miei cari, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci interruzioni per le bufere».

Quattro mori

E mentre Buttu ha salutato il nuovo anno issando la bandiera dei quattro mori sul tetto della base, conclude: «Per me è un onore essere qui, rappresentando l’Italia e la nostra Isola. L’Antartide ti prova, ma sono conscio di vivere un’esperienza unica, in un laboratorio a cielo aperto immenso. Rifarei tutto».

