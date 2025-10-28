Un 110 e lode nel nome di Riva 

Il sorriso di chi sa di aver completato un percorso, il nastro rossoblù che pende dalla corona d’alloro mentre viene fotografato accanto a uno degli eroi dello scudetto, Mario Brugnera. E una tesi di laurea magistrale intitolata “Da campione a leggenda: l’impatto dei media nazionali e regionali nella costruzione del mito di Gigi Riva”.

A conclusione dei suoi studi in Giornalismo e informazione web, Antonio Patta, 45 anni, ha portato davanti alla commissione le gesta del Cagliari di Rombo di Tuono. Lo ha fatto analizzando il rapporto tra quella meravigliosa squadra e la stampa, sia nel far ascendere Riva nell’Olimpo dei più grandi, sia nel tracciare l’immagine di una Sardegna diversa, non più terra di banditi e pastori ma patria di un popolo fiero che in quel 1970 ha avuto il suo riscatto. L'elaborato, discusso ieri a Sa Duchessa, gli è valso una valutazione di 110 e lode.

«Alla base c'è la mia passione per la storia della Sardegna. Nel Cagliari di quegli anni ho trovato una contronarrazione rispetto alla visione dominante», racconta Patta, che lavora come responsabile della comunicazione digitale dell’Ateneo. «L’amore per i rossoblù me lo ha trasmesso mio nonno Giovanni, che purtroppo non c’è più e a cui dedico la tesi. Mi piaceva l’idea di valorizzare i personaggi che hanno dato lustro alla nostra isola». Per il suo lavoro, che ha avuto Marco Pignotti come docente relatore e Gianluca Scroccu come controrelatore, Patta ha scavato nelle carte dell’epoca, tra le copie d’archivio de L’Unione Sarda e dei quotidiani sportivi nazionali. E poi le interviste: ai giornalisti Carlo Alberto Melis e Sergio Casano, e agli ex rossoblù Giuseppe Tomasini e Mario Brugnera.

Proprio quest’ultimo era presente ieri alla discussione. «Tanti ragazzi giovani si interessano alla storia e vogliono sapere dello scudetto. Ma c’è un nome solo che l’ha fatta: Gigi», le parole dell’ex centrocampista al termine delle proclamazioni. In contemporanea, Leonardo e Rebecca, i figli di due anni e mezzo di Patta, lo incoronavano con l’alloro decorato dai colori del Cagliari. «Spero che questo lavoro possa essere un monito per le future generazioni», conclude il neolaureato. «Che si ricordino di Riva come portatore di grandi valori, tra cui l’abnegazione e l’appartenenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA